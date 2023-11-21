إسماعيل يوسف عن فتوح: موهوب ويصعب تعويضه وبديله سيكلف الزمالك 40 مليون جنيه في الموسم

الزمالك، أكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى أن يستمر أحمد فتوح في صفوف الزمالك، وأن تنتهي أزمة اللاعب مع مسؤولي النادي خلال الأيام القادمة.

وأضاف إسماعيل يوسف، أحمد فتوح من أهم عناصر فريق الزمالك ومنتخب مصر، ويصعب تعويضه في ظل الأزمة التي تعاني منها كرة القدم في مركز الظهير الأيسر، كما أن فتوح من اللاعبين الموهوبين في مركزه ويملك قدرات وإمكانيات تصنع الفارق مع الفريق الأبيض.

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وعن المبلغ الذي يستحقه فتوح من أجل الموافقة على تجديد عقده في الزمالك، أجاب إسماعيل يوسف بأن فتوح يستحق الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم، في ظل الأسعار التي نسمع عنها حاليًّا، خاصة أن أي نادي مصري لو أراد استقدام ظهير أيسر بنفس إمكانيات فتوح سيدفع له مليون دولار في الموسم على الأقل، أي ما يوازي 40 مليون دولار أو أكثر.

إسماعيل يوسف لاعب الزمالك الأسبق، فيتو

معسكر مغلق بالإسكندرية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على خوض الزمالك لتدريبه يوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت المقبل على ملعب فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يستعد لمواجهة أبو سليم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري بإستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.