ميدو: أتمنى رحيل أحمد فتوح عن الزمالك بلا عودة

قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق،إن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر عليه أن يبحث عن عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

أحمد فتوح لاعب الزمالك

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا حزين على محمد صبحي والزناري، أري أنه تم عقابهم بسبب أن الخطأ مع أحمد فتوح، الذي أري أن موقفه مختلف عن الثنائي، فتوح باع الزمالك، وأنا أؤيد رحيله بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضاف:" أرفض تراجع مجلس الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح وأتمني أن يرحل بلا عودة .

وتابع:" أحمد فتوح للأسف الفترة اللى فاتت كان هناك بعض الأشخاص حاولوا أن يجعلوه يقوم بذلك مع نادي الزمالك، ويخرج من المعسكر، وتصرفات غريبة، لذلك أنا أرفض البقاء فى الفريق، حتي كان هناك من يحاول حل الأمور والفترة الحالية تراجعوا عن ذلك.

وأتم:" مجلس الإدارة الحالي كانت أولي قراراته هو عرضه للبيع، لذلك لا أفضل أن يتم التراجع عن هذا القرار.

ميدو: الأهلي عليه تقديم عرض رسمي لشراء أحمد فتوح

وأكد ميدو أن على إدارة النادي الأهلي التقدم بعرض رسمي لشراء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذا كانوا فى حاجة لضمه.

وقال:" أؤيد أن إدارة الأهلي تتقدم بعرض رسمي لشراء أحمد فتوح من الزمالك إذا كانوا فى حاجة لخدماته، وأن يتم ذلك فى شهر يناير، لأن اللاعب سعره مش كبير، بسبب أنه أخر 6 شهور فى تعاقده مع النادي.

وأضاف:" إذا كان الأهلي يري ان أحمد فتوح هو بديل علي معلول عليه أن يتقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك، وأري أنه سيكون هناك ترحيب بذلك.

ويذكر أن أحمد فتوح انضم للمنتخب الوطني رغم أزمته مع نادي الزمالك وشارك مع الفراعنة أمام منتخب جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.