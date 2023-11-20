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رياضة

رغم نفي الزمالك، صحف السعودية تؤكد عرض الاتفاق لفتوح

احمد فتوح،فيتو
احمد فتوح،فيتو

احمد فتوح ، كشفت تقارير صحفية، عن توجه نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل، لتدعيم صفوفه بصفقة نوعية من نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "الميدان الرياضي"، اليوم الإثنين، الاتفاق لديه رغبة في التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي الزمالك والمنتخب المصري أحمد فتوح. 


 

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عرض رسمي من الاتفاق السعودي لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وشدد المصدر، أن النادي لم يصله عرض رسمي من الاتفاق السعودي لضم اللاعب وننتظر وصوله لمناقشة العرض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة  عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

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