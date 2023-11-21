محطة الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية.. خطوة استراتيجية لزيادة الطاقة الاستيعابية.. 5 ملايين طن سنويًا لتعزيز التجارة الخارجية

محطة الأخشاب والغلال بميناءالإسكندرية، تسعى الدولة لتحقيق أقصى إستفادة من المشروعات التي يتم تنفيذها، وتعد المواني البحرية من أهم المشروعات التي تمثل أيقونة في خطة التنمية التي تستهدفها الدولة،وذلك نظرًا لدورها المحوري في عملية التجارة الخارجية والداخلية وحققت الدولة المصرية تقدمًا كبيرًا بإنشاء مواني جديدة وتطويرموانيها القديمة بالأضافة الي انشاء مجموعة من المناطق اللوجستية والمدن ساحلية.

ويعد ميناء الإسكندرية من أهم المواني المصرية الموجودة على البحر المتوسط حيث يتم تداول حوالي 60٪ من تجارة مصرالخارجية من خلال الميناء ووضعت الدولة خطة للنهوض به، من أهم محاور التطوير انشاء محطة تداول الأخشاب والحبوب داخل المينا أوما يعرف بمشروع رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال.

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5 مليون طن سنويًا للتداول بمحطة الأخشاب والغلال

تهسم محطة الأخشاب والغلال بميناء الأسكندرية في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على البضائع والأخشاب والغلال بطاقة تداول 5 مليون طن سنويا وبلغة تكلفة المشروع مايقرب من 4 مليون بطول رصيف للتداول 433 مترويصل عمقه الى 14.5متروبه ساحة خلفية مساحاتها 40 ألف متر مسطح.

دكتور أحمد سلطان،فيتو

الدكتور أحمد سلطان خبير النقل البحري أكد لـ"فيتو" أن ميناء الإسكندرية يعد من أقدم المواني المصرية على البحر المتوسط ونافذة للتداول التجاري مع أوربا وتم عمل تطوير شامل للمينا في الفترة الأخير شمل بعض التطورات في النظام الإداري للمينا باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة.

الدكتورسلطان:محطة الأخشاب والغلال الهدف منها سرعة التبادل التجاري وليس التخزين

وأشارخبير النقل البحري الي أن محطة الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية يعكس توجة الدولة في عميلة التطوير ما يسمى بالتطور التخصصي بحيث أن كل محطة تعتبر مستقلة بنوع معين من البضائع،وأن وجود المحطات المتخصصه لايهدف الي تخزين البضائع وانما الهدف من هذه المحطات هو سرعة التبادل التجاري.

وأضاف الدكتور أحمد سلطان أن هناك اختلاف في آليات الشحن والتفريغ بين الاخشاب والغلال وأن الربط بينهما عملية إدارية فقط،ومن المتوقع أن ينعكس سرعة تداول الغلال والأخشاب على تكلفة السلعة لان وجود المنتجات في الموانئ لفترات طويلة يودي الى تلف جزء منها وبالتالي ترتفع سرع السلع.

أيقونة ميناء الأسكندرية،فيتو

العائد من انشاء محطة الغلال والاخشاب بميناء الأسكندرية

وأوضح الدكتور أحمد سلطان أن العائد من انشاء محطة الغلال والاخشاب يتمثل في المحاور الأتية.

توفير السلع الأساسية مثل الاخشاب والغلال وغيرها من السلع التي يتم استيرادها.

تسهيل عملية التدوال في المينا مما ينعكس على سعر المنتج.

توفير مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية.

وأختتم خبير النقل البحري حديثه بأن خطة الاستدامة بعد عمليات التشغيل والتطوير هي التي تضمن عمل المواني بكفاءة عالية والأهتمام بأعمال بالتشغبل والصيانة من خلال الشركات المتخصصه في هذا المجال.

الرئيس السيسي يتابع منظومة تطوير المواني والطرق

وجه الرئيس عبدالفتاخ السيسي بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة المواني والطرق الرئيسية، وربطها بالطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة والمتعددة، وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يساعد على تحقيق التكامل بينها لزيادة التداول في المواني، وتحقيق السيولة في حركة النقل والتجارة، وكذا تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب، ويضيف إلى القدرات الشاملة للدولة، وينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي من كثب تطوير منظومة المواني على مستوى الجمهورية حيث صدرت توجيهات رئاسية بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

تعاون المصري إماراتي في مجال المواني البحرية

خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مع "محمد الشامسي" الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، تم مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة مواني أبو ظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والمواني، حيث أعرب "محمد الشامسي" عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا وعالميًّا، مثمنًا ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

أفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية

وتعتبر محطة تحيا مصر من أهم المشروعات التي أفتتحتها الدولة المصرية بميناء الإسكندرية حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع وتنقسم إلى 3 محطات تداول حاويات – بضائع عامة – سيارات والمحطة تديرها شركة عالمية متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل هي CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم.

تسيطع محطة تحيا مصر تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 مترًا.

1250 مليون جنيه تكلفة المنطقة اللوجستية بميناء الاسكندرية

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الأهتمام بالمناطق اللوجستية في المواني تم تنفيذ مشروع انشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف زيادة الرقعه التخزينية وطاقة التداول للميناء وبلغة مساحة المنطقة اللوجستية بالمينا 44 فدان وذلك بتكلفة إستثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه.

وركزت وزارة النقل في تطوير الميناء على مشروع إحلال وتجديد خطوط السكك الحديدة بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه،ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه بالأضافة الي إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

مزايا تطوير ميناء الأسكندرية

تسهم مشروعات التطوير في ميناء الاسكندرية في تحقيق مجموعة من المزايا أهمها.

زيادة القدرة على نقل البضائع باستخدام القطارالخفيف للحد من التكدسات المرورية.

دعم منظومة النقل متعدد الوسائط.

زيادة القدرة الاستيعابية للتداول والتخزين بالميناء.

تخزين 9 مليون طن من الحاويات.

تخزين 5 مليون طن بضائع وغلال سنويًا

القدرة على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400.

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