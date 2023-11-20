ميناء جرجوب.. قصة نجاح مصرية.. 10 مليارات دولار تكلفة تطويره.. يوفر 30 ألف فرصة عمل.. وتسكين 40 مليون مصري خلال 40 عاما

ميناء جربوب ، تعد الموانئ البحرية من أهم المحاور الرئيسة التي تعتمد عليها خطة الدولة في النقل البحري والبري، لذا حرصت القيادة السياسة على تطوير الموانئ القديمة وإعادة تطويرها وخلق مناطق لوجستية ومدن ساحلية بجانب إنشاء العديد من الموانئ الجديدة بهدف دعم حركة التبادل التجاري ودفع الاقتصاد المصري.

ويوجد بمصر حوالي 15 ميناء تجاري، وتتنوع الموانئ المصرية ما بين موانئ بترولية وموانئ تعدينية وموانئ سياحية وموانئ صيد، وكل هذا التنوع يعكس مدى أهمية الموانئ نظرًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر من هنا ظهرت الحاجة إلى تطوير هذه الموانئ والارتقاء ولم يقتصر الأمر على الموانئ القديمة بل اعتمدت الخطة على إنشاء بعض الموانئ الجديدة.

ميناء جربوب،فيتو

ميناء جربوب نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم

ويعد ميناء جربوب من أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، وهو نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية ويقع ميناء جربوب على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة وبدأت عملية تطوير ميناء جربوب في أكتوبر 2015 وتنتهي في أكتوبر 2025 أي 10 سنوات من التطوير بتكلفة إجمالية 10 مليارات دولار، وتم تنفيذ خطة التطوير على 3 مراحل.

الدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري الأسبق أكد لـ"فيتو" أن تطوير ميناء جربوب سوف ينعكس على مدن الساحل الشمالي من مدينة الحمام وحتى مطروح بناء على خطة الدولة لتنمية وتطوير مدن الساحل الشمالي ويلعب الميناء دورًا محويًا في هذه الخطة.

الدكتور أحمد سلطان: ميناء جربوب تكملة لحركة التنمية بالساحل الشمالي

قال الدكتور أحمد سلطان إن تطوير ميناء جربوب سوف يسهل عملية التبادل التجاري مع دول المتوسط، وتأثيره على الاقتصاد المصري سيظهر تدريجيًا مع اكتمال مراحل التطوير في مدن الساحل الشمالي الجديدة، ويعتبر الميناء مكملا لحركة التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف أن تطوير ميناء جربوب لا يمثل عائدًا تجاريا فقط بل هو عائد تنموي يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية بإنشاء العديد من المصانع والمدن الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر، بالإضافة إلى جذب السياحة إلى مدن البحر المتوسط.

الدكتور أحمد سلطان،فيتو

الدكتور أحمد سلطان: لا بد من الاعتماد على شركات أجنبية لتحقيق عملية الاستدامة بميناء جربوب

وأكد الدكتور أحمد سلطان أن المرحلة الحالية تشهد ضخ اعتمادات مالية أكبر ساهمت في تطوير الموانئ المصرية بصورة أكبر من العقود السابقة ويعتبر جهدا مشكورا للدولة في هذا الجانب وأن عملية التطوير لا بد أن تعتمد على الاستدامة في المشروعات الجديدة بالاستعانة بشركات متخصصة في الإدارة والتشغيل وتوفير الدعم من كافة مؤسسات الدولة للمساهمة في عملية الاستدامة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تحقق الهدف من المشروعات التنموية.

وأضاف أن الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال الإدارة والتشغيل يعد عاملا إيجابيا في الاستفادة من التطور التكنولوجي والخبرات الكبيرة في عملية إدارة الموانئ لأن هذا القطاع يعتمد على تعدد الجنسيات الإدارية بالتعاون مع الإدارة المحلية وتكوين شبكة علاقات تجارية تسهم في حركة النقل داخل الميناء بالتعاون مع المدن الساحلية الأخرى.

Advertisements

أهم نتائج تطوير ميناء جربوب

وأشار الدكتور سلطان أن مزايا عملية التطوير ميناء جربوب تكمن في المحاور الآتية:

انسياب في حركة التجارة الإقليمية والداخلية.

توفير المنتجات بصور أكبر وأسرع.

إنشاء مناطق لوجستية في نطاق الميناء.

توفير العديد من فرص العمل.

جذب الاستثمار الأجنبي الي المناطق الساحلية.

دعم قطاع السياحة بتوفير مدن ساحلية تسهم في توفير العملة الأجنبية.

تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول في البحر المتوسط.

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ميناء جربوب، فيتو

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الانتهاء من أعمال التطوير بميناء جربوب

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،عقد اجتماعا أمس لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية، بحضور وزير النقل، وعدد من قيادات الوزارة وخلال الاجتماع، وأشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر.

وزير النقل: مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر

وأشار وزير النقل - خلال الاجتماع- إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، من بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة، والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير، والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب وهي القطاع الصناعي (لوجيستي وتجاري)، والقطاع العمراني، والقطاع السياحي، إلى جانب الطاقة المتجددة، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى عدد من نماذج المدن المماثلة في بعض الدول الأخرى.

وزير النقل: خطة الميناء تستهدف تسكين 40 مليون مصري علي مدار "40 عام"

وكان الفريق كامل الوزير صرح سابقًا بأن مشروع ميناء جرجوب ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر ومن المتوقع تسكين 40 مليون مصري على مدار "40 عاما"، وتضمنت خطة تطوير الميناء إنشاء مدينة العلمين الجديدة و15 مدينة جديدة على غرارها - وإنشاء منطقة اقتصادية ولوچيستيه بميناء جربوب وإنشاء مدينة رأس الحكمة على الطراز العالمي - واستصلاح أكثر من ربع مليون فدان وتوفير حوالى 30 ألف فرصة عمل ويعتبر ميناء جرجوب هو الأقرب لسواحل أوروبا، ويربط قارة أوروبا بأفريقيا.

حصة مصر في ميناء جربوب 51% وتحالف 16 شركة عالمية لتنفيذ المشروع

وتعتمد خطة تمويل المشروع على نظام B.O.T وتبلغ حصة مصر في الميناء 51% ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر، تنفذه تحالف ١٦ شركة عالمية، ويخلق الميناء مجتمعات عمرانية حوله، منطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية وسكنية ومدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادي علي مساحة حوالي ٥٤ كم، ومدارس وملاعب ومراكز استشفاء.