الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تأثير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة (إنفوجراف)

ير التنافس بين واشنطن
ير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (تأثير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة). 

 

وأشار مقال نشره موقع أوراسيا ريفيو إلى فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة، متطرقًا إلى ما نتج عن ذلك من عرقلة لدور الوكالات التابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الإنساني المطلوب للمدنيين في غزة.

 

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