أحداث غزة، أولى حلقات برنامج سامح حسين على "CBC"

سامح حسين، بثت قناة "CBC" اليوم عبر منصاتها، أولى حلقات برنامج باختصار للفنان سامح حسين.

وتناولت الحلقة الأولى ما يجرى من أحداث في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن الفنان سامح حسين انضم لشبكة قنوات "CBC"، من خلال برنامج جديد على منصات CBC على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول الأحداث الجارية بشكل جديد.

برنامج ضخم

كما يطل الفنان على قناة "CBC" قريبًا من خلال برنامج ضخم يتم التحضير له حاليًا وسيتم الإعلان عن تفاصيله في الفترة المقبلة.

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