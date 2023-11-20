مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية يدعو المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

دعا الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ والإرشاد في محافظة الإسماعيلية، جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن هذه المشاركة تعد واجبا وطنيا يجب على الجميع القيام به.

وجه مصر المشرف للعالم

وتابع أنه بالإضافة إلى أن هذه المشاركة تبين للعالم مدى الترابط والتلاحم بين نسيج الشعب المصري في هذا الاستحقاق الهام والذى يعد استحقاقا مفصليا في تاريخ مصر، والذى يعد دعما للرئيس السيسي الذى يمثل الأب والابن البار لأبناء وطنه.

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أمانة المشاركة في التصويت

وأشار خلال كلمته بمؤتمر دعم الرئيس السيسي الذى شهدته محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، إلى أن النزول للمشاركة في الانتخابات يعد واجبا وطنيا وهو أمانة وعدم المشاركة يعد تركا وتضيعا لهذه الأمانة.

وفي ختام كلمته وجه السعيد الشكر لشعب الإسماعيلية، ورجال القبائل والعائلات المصرية بخاصة أهالى سيناء وذلك لأنهم يقدمون الغالى والنفيس ويضربون أروع الأمثال في التضحية والفداء والدفاع عن أرض الوطن وذلك من خلال المشاركة في العملية الشاملة مع رجال الجيش والشرطة.



مكان إقامة المؤتمر

احتشد المئات من مواطني محافظة الإسماعيلية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمه حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية.

وأقيم المؤتمر الشعبي الحاشد في منطقة الملاعب المفتوحة الواقعة بجوار أستاذ الإسماعيلي الرياضي، وذلك في حضور عدد من نواب البرلمان وهم عصام دياب، وسامي هاشم، وآمال رزق الله، وأحمد دندش، بالاضافة إلى حضور مسئولى حملة دعم الرئيس السيسي في الإسماعيلية وهم المهندس أحمد نصرالله، والدكتور محمد جمال، ومحمد صقر، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية في محافظة الإسماعيلية.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلما تسجيليا لإنجازات الرئيس السيسي طول فترة رئاسته ومنذ توليه الحكم.

كلمة أمين الحزب

ومن جانبه أكد حماد موسي أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، أن المؤتمر يأتي دعما للرئيس لفترة رئاسية مقبلة، وأشار إلى أن عهد الرئيس السيسي شهد العديد من الإنجازات كان من أهمها القضاء على الإرهاب، خلال العملية الشاملة التى خسرنا فيها المال وخيرة أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة، وغيرها من الإنجازات والمشروعات التنموية والصحية.



وطالب الشعب المصري بالنزول إلى الانتخابات والمشاركة وذلك من أجل مستقبل أفضل.

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