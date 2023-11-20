الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يوضح حقيقة وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على شركات إيلون ماسك

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إنه ليس لديه علم بالجهود الرامية إلى وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك ردا على المحتوى “المعادي للسامية” بحسب تعبيره، على منصة التواصل الاجتماعي  إكس المملوكة له.

 

وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك


وقال كيربي: "ليس لدي علم بأي جهود محددة لمعالجة مخاوفنا بشأن حديثه في ما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها شركاته الدعم لمنظومة الأمن القومي لدينا".


وكان البيت الأبيض أدان، يوم الجمعة، ما وصفه بـ "الترويج البغيض لمعاداة السامية" من قبل إيلون ماسك، مالك منصة "إكس".

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وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه ما اعتُبر "نظرية مؤامرة معادية للسامية"، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بايتس، أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.


التوصل لصفقة تبادل الأسرى

 

وكان قد قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة تقترب من نهايتها.


اتفاق الرهائن


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لإتفاق بشأن الرهائن ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى.


واستطرد: "إسرائيل وافقت على هُدن إنسانية قصيرة بناء على طلبنا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لدولة الاحتلال ضرورة عدم تعرض المدنيين للأذى بجنوب غزة.


صفقة الرهائن 


وتابع: حال تم الإتفاق بشأن صفقة الرهائن نتوقع من جميع الأطراف أن تلتزم ببنود هذا الاتفاق.
 

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