ماسك: مستثمرو "X Corp" يسعون لامتلاك 25% من أسهم "X.AI"

امتلك "إيلون ماسك" على منصة "تويتر" في عام 2022، تحت العلامة التجارية "X Corp" لتصبح هي الأصل الأساسي لشركة X Corp هو الخدمة التي أعيدت تسميتها الآن X، ولكن، أضاف "ماسك" إلى شركته "X" شركة أخرى مختصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعرف باسم "X.AI".

وبالأمس، غرد "ماسك" أن مستثمري X Corp سيمتلكون 25% من "XAI". ولم يكن واضحًا هيكل المساهمين في شركة X Corp، نظرًا لأن الكيان أصبح الآن خاصًا.

نموذج لغوي كبير يتميز بالفكاهة

وأعلن Musk، في وقت سابق من هذا العام، أنه سينشئ شركة أخرى X.AI، وبدأوا مؤخرًا في إطلاق منتجهم الأول Grok، وهو نموذج لغوي كبير يتميز بالفكاهة، ويقدم اختلافًا كبيرًا للمنافسة، وهو مدرب على بيانات X.

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وربما يكون "Grok" هو الأول من بين العديد من المنتجات والخدمات المقدمة من X.AI، ونظرًا لأن Grok لم يصل بعد إلى مرحلة تجريبية مفتوحة، فإن تقييم X.AI غير معروف. ما نعرفه هو أنهم اكتسبوا بعض المواهب الرائعة في مجال الذكاء الاصطناعي وترسانة من أجهزة تدريب الذكاء الاصطناعي.

استبعاد “سام ألتمان”

جاءت تغريدة "ماسك" بعدما أطاح مجلس إدارة شركة "OpenAI" بمؤسسها ورئيسها التنفيذي "سام ألتمان"، والذي لم يملك أي أسهم في الشركة أو الحق في الدفاع عن منصبه.

وحاليا، تتفاوض "مايكروسوفت" مع مجلس الإدارة لإعادته إلى منصبه.

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