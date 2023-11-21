الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ينطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بـ جامعة عين شمس في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية أ.د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د.محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر وأ.د.رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لحاسبات عين شمس "الحوسبة الذكية ونظم المعلومات"

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني وعلوم البيانات.

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ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياه وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبراني وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.

جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث  المقبولة والمقدمة في المؤتمر في قاعدة البيانات الدولية  Scopus ويتم نشرها على IEEE.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي:

وفي سياق آخر حصدت كلية الزراعة جامعة عين شمس على المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" من خلال مشاركة طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس في المسابقة بطموح وشغف بأسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

 

كلية الزراعة تحصد المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" الجامعة الأمريكية

 وتعلم الطلاب الكثير وتوسعت معارفهم في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال التدريب والدورات للفكر الابتكاري وريادة الأعمال ودورات التسويق والمالية، وذلك تحت رعاية  محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  أحمد جلال عميد كلية الزراعة، هشام الحريري وكيل  كلية الزراعة لشئون الطلاب والطلاب،  عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، لمياء مصطفى رضوان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة، وتحت إشراف ومحمد يوسف، وأشرف بكري.

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