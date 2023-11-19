الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس: الكليات لها دور في تكوين هوية الطلاب وتدعيم شخصيتهم

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

انطلقت صباح اليوم فعاليات دوري "أبطال من أجل مصر"  لكرة القدم الخماسية والتى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية مع اتحاد طلاب الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة عين شمس يشهد إنطلاق دوري "طلاب من أجل مصر" بجامعة عين شمس

في كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين على دور الجامعة في تكوين هوية الطلاب وتدعيم شخصيتهم عن طريق الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة كذلك الاحتكاك مع أعضاء هيئة التدريس وتقديم القدوة التي تسهم في بناء الشخصية الطلابية.

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كما قدم الشكر للقيادة السابقة لجامعة عين شمس علي الدعم الكامل الذي قدموه للطلاب خلال فترة توليهم إدارة الجامعة والانجازات التي تمت من ملاعب وبنية تحتية وأنشطة طلابية وصلت للتكريمات الدولية  مطالبا أبناءه الطلاب بالانطلاق والتعبير عن أنفسهم عن طريق ممارسة الرياضة والمنافسة الشريفة التي من شأنها أن تنمي مهارات التواصل بين الطلاب.

وأبدت أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سعادتها البالغة بالتواجد في هذا الحدث الرياضي وسط طلاب الجامعة بصفة عامة وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة متمنية لهم موسم رياضي متميز.

هذا وقد سدد أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ضربة البداية للمباراة الافتتاحية.

ويقام دوري  "أبطال من أجل مصر" في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليات التجارة والصيدلة والمدينة الجامعية طلبة، ويستمر حتى ٣٠ نوفمبر، ويشارك به ٢٥٦ فريقا من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب ويتم منح الثلاث مراكز الأولى جوائز مالية وميداليات.

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