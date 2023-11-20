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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل نظيره بالأزهر

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبل اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  فضيلة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، الدكتور أماني عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا.

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رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر


جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شهيرة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس
حيث قدم الدكتور سلامة داوود التهنئة إلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين لثقة القيادة السياسية به وتعينه رئيسًا لجامعة عين شمس العريقة متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد.

 

 

جامعة عين شمس 


وتناول اللقاء  بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين واتحاد الجامعات الأفريقية وآليات ذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة يمكن من خلالها تحقيق تبادل فكرى وثقافى أكبر بين طلاب جميع دول شمال أفريقيا وجذب  عدد أكبر من  طلاب دول  شمال افريقيا للدراسة في مصر.

 


كما أبدى الجانبان استعدادهما  للتعاون ضمن منظومة (تحالف جامعات القاهرة الكبرى) الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبرى وبعضها البعض طبقا لتوجه الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وفى ختام اللقاء تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور سلامة داوود والوفد المرافق له مؤكدًا حرص إدارة جامعة عين شمس على تعميق التعاون المشترك فى شتى المجالات مع جامعة الأزهر العريقة.

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