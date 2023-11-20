الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مزايا التبرع بالدم وفوائده وشروطه، محاضرة بآداب عين شمس

ندوة توعوية بعنوان
ندوة توعوية بعنوان مزايا التبرع بالدم وفوائده، فيتو

نظمت كلية الآداب بـجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان: "مزايا التبرع بالدم وفوائده" حاضرت فيها د. داليا ضياء الدين سالم أستاذ مساعد الباثولوجية الإكلينيكية بكلية الطب، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف أ.د حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أ. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، وطلاب الاتحاد وبحضور أ.د ايمان محمد أمين عمر رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وعدد كبير من طلاب الكلية.

 

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وفي كلمتها، قالت الدكتور حنان محمد سالم، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الكلية وعلى رأسها الدكتورة حنان كامل تحرص على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الجامعة لتحقيق دورها في خدمة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، للتبرع بالدم والتطوع، ولتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم، لتحقيق قيم العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي والصحي فيما بيننا، وللتأكيد على شعار الحملة: "قطرة دم تساوي حياة"، وأن تبرع شخص واحد يمكن أن ينقذ أكثر من حياة، مع التأكيد على أن عملية التبرع لها فائدة تبادلية للمتبرع والمتبرع إليه، وتأتى المحاضرة في إطار الترويج لحملة   
5 for 1، والتى تم تدشينها يناير ٢٠٢٣ بمستشفيات الجامعة. 

 

وأكدت الدكتورة داليا ضياء الدين  سالم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية و مدير الجودة ببنك الدم الرئيسى خلال المحاضرة على أن فكرة الحملة تعتمد على توفير  ٥ متبرعين دائمين لكل مريض يحتاج نقل دم بصفة مستمرة   chronically transfused، حتى لا  يتعرض لتكوين  للأجسام المضادة alloantibody formation التى تنتج عن تعرضه لنقل الدم من عدة متبرعين،  ويتم عمل توافق كامل بين المريض والمتبرعين لاختيار المتبرع المناسب لهذا المريض، بتوافق كامل من حيث الفصيلة ABO Rh Kell يتناوبوا للتبرع له.

 

 كما أكدت أن التبرع بالدم له فوائد عديدة على المتبرع تتمثل في: تعزيز صحة القلب، تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم، تعزيز انتاج خلايا دم جديدة بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية.

 


كما ركزت على مدى احتياج مستشفيات جامعة عين شمس، حيث يتردد عليها مليون مريض سنويا، ويحتاج هؤلاء المرضى إلى ما يزيد عن ٦٠ ألف وحدة من الدم ومشتقاته سنويا.


كما ذكرت شروط التبرع بالدم والتي تتضمن أن يكون السن ما بين ١٨ - ٦٠ عام، وأن لا يقل وزن المتبرع عن ٥٠ كجم، وأن يكون النبض منتظم ويتراوح بين ٦٠ - ١٠٠ ضربة في الدقيقة، وأن لا يقل ضغط الدم عن (٩٠ / ٦٠ ولا يزيد عن ١٨٠ / ١٠٠  )، وأن لا تقل نسبة الهيموجلوبين لدى الرجال عن ١٣ وفي السيدات عن ١٢ ولا تزيد عن ١٨ / g / dl.


كما استعرضت مشتقات الدم التي تتركب من: كرات الدم الحمراء، والتي تستخدم في علاج الأنيميا بجميع أنواعها ويحتاجها مريض أنيميا البحر المتوسط، والأنيميا المنجلية، ومرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي والمكون الثاني هو البلازما: المتوفر بها عوامل التجلط المختلفة وتستخدم في علاج مرضى النزيف ومرضى الكبد وتستخدم في تغيير البلازما لمرضى الأمراض المناعية وتتكون مشتقات الدم أيضا من الكرايو الذى يستخدم في علاج مرض الهيموفيليا، ومرض نفص الفيبرينوجين.

 

أما آخر مكون فهو الصفائح الدموية تستخدم للمرضى الذين يعانون من بعض الصفائح ومرضى فشل النخاع ومرضى الأورام وخاصة قبل جلسات الكيماوي.

 

كما تهدف الحملة إلى نشر الاطمئنان بعملية التبرع، لأنه يتم الاحتفاظ بجميع بيانات المتبرع في سرية تامة، ويتم التبرع تحت إشراف أطباء متخصصين بالإضافة إلى أنه لا يوجد مضاعفات جسيمة للتبرع، وأن عملية التبرع تستغرق نصف ساعة فقط، وتيسيرا على المتبرعين سيتم التخطيط لعمل ابليكشن يتم من خلاله حجز موعد العيادات والرنين.

 


وفي نهاية المحاضرة قامت الدكتورة داليا ضياء بعمل مسابقات بين الطلبة للتأكد من مدى استفادة الحضور من المعلومات، كما  حثت أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والموظفين على المشاركة سواء بالتبرع أو بنشر الوعى.

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