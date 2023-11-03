الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

شعبة الملابس توضح نسبة تخفيضات الأسعار خلال الجمعة البيضاء

الملابس الجاهزة،
الملابس الجاهزة، فيتو

تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر، يستعد المواطنون لاستقبال فصل الشتاء بشراء الملابس الشتوية، وتعد الجمعة البيضاء فرصة للمواطنين الذين يريدون شراء الملابس الشتوي بأسعار مخفضة، حيث تقوم بعض المحلات والشركات بتقديم تخفيضات كبيرة على جميع السلع والمنتجات ليوم واحد فقط.

فما هي نسبة تخفيضات أسعار الملابس الجاهزة خلال فعاليات الجمعة البيضاء؟

تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر على أسعار الملابس الجاهزة، فيتو

شعبة الملابس الجاهزة مشاركة في عروض الجمعة البيضاء بنسب تخفيضات كبيرة هذا العام

تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن شعبة الملابس الجاهزة وأصحاب المحلات مشاركة في عروض الجمعة البيضاء بنسب تخفيضات كبيرة هذا العام، على بعض الموديلات، وذلك لمدة يوم واحد فقط، وهو الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري.

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70% تخفيضات على أسعار موديلات المواسم السابقة و10 % على الجديدة

وأشار إلى أن التخفيضات على أسعار الملابس خلال فعاليات الجمعة البيضاء تتراوح من 10 % على الموديلات الخاصة بموسم شتاء 2024، فضلًا عن تخفيضات على أسعار الملابس لبعض الموديلات من مواسم سابقة، التي يصل نسبة التخفيضات عليها إلى 70%، إذ أنه خلال الجمعة البيضاء تقوم المحلات بتقديم عروض وتخفيضات على البضائع والمنتجات المتبقية من المواسم السابقة، وهناك من يقدم تخفيضات على أسعار المنتجات الجديدة، ومجموعتها الجديدة من الملابس لموسم 2024، وهي فرصة لعرض المجموعة الجديدة، التي  يوضع عليها خصومات قليلة.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

توقع بحدوث انتعاشة في مبيعات الملابس الجاهزة خلال الجمعة البيضاء

وتوقعت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، حدوث انتعاشة في حركة مبيعات الملابس الجاهزة مع فعاليات الجمعة البيضاء، موضحة أن خلال فترة الخريف لا يوجد إقبال على شراء الملابس، وبالتالي هناك قلة في المبيعات، فهي تعد فترة تبديل ما بين الصيف والشتاء، ولدينا تفاؤل أن تكون الجمعة البيضاء بداية موسم جيدة، مع الاستعداد لسلسة أعياد منها احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد.

 أسعار الملابس الشتوي أغلى من الصيفي لهذه الأسباب

وأوضحت أن المحلات ستبدأ في طرح ملابس الموسم الشتوي بدءً من منتصف نوفمبر الجاري، ولأن الموسم الشتوي يعد الأقل في المدة الزمنية بين الفصول، فإن مصانع الملابس لا تنتج كميات كبيرة، فضلًا عن أن أسعار الملابس الشتوي أغلى من الصيفي، ويرجع ذلك إلى أن وزن الملابس الشتوي أثقل من الصيفي، إضافة إلى الخامات المستخدمة أغلى بكثير من المستخدم في صناعة الملابس الصيفي، وهناك قطع شتوي تتخطى الـ2 كيلو بخلاف البالطو.

الملابس الشتوي تطرح بأسعار تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين

وتابعت: أن أصحاب المصانع تحاول تحقيق المعادلة في طرح ملابس تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين، حيث يقومون بتصنيع الملابس بخامات مختلفة، فضلًا عن استخدام خامات مخلوطة بخامات أخرى، حتى تلائم كل الفئات والأذواق، وحتى يتمكن كل المواطنين من شراء مستلزماته من الملابس الشتوي بأسعار ملائمة.

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