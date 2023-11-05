الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق و30% ارتفاعًا مقارنة بالموسم الماضي (صور)

أسعار الملابس الشتوية
أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق، يستعد المواطنون لاستقبال فصل الشتاء، بشراء الملابس الشتوية لمواجهة انخفاض درجات الحرارة خلال أيام الشتاء، وارتفعت أسعار الملابس الشتوية مقارنة بالعام الماضي بنسبة لا تقل عن 30%، متأثرة بارتفاعات مستلزمات الإنتاج والخامات، وذلك وفقًا لآراء عدد من التجار خلال جولة ميدانية قامت بها فيتو في أحد الشوارع الرئيسية لبيع الملابس في إحدى المناطق الشعبية.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوي في أسواق المناطق الشعبية

وعن أسعار الملابس الشتوي في أسواق المناطق الشعبية فجاءت كالتالي: 

Advertisements

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوية للرجال في المناطق الشعبية

بالنسبة لأسعار الملابس الشتوي للرجال في المناطق الشعبية، يتراوح سعر الجواكيت الرجالي من ٤٦٠ جنيهًا إلى ١٣٠٠ جنيه، وتراوح سعر البلوفرات من 200 جنيه إلى ٦٠٠ جنيه، وتراوحت أسعار القمصان من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

التيشيرت بـ 50 جنيهًا والبلوز بـ 70 جنيها في بعض محلات الملابس

فيما قدمت بعض محلات عروض تخفيضات على أسعار الملابس الشتوية، منها أسعار التيشرتات أولادي تبدأ من 50 جنيهًا، بلوزات بناتي تبدأ من 75 جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوية لأطفال في المناطق الشعبية

وعن أسعار الملابس الشتوية لأطفال في المناطق الشعبية، تراوحت أسعار الجواكيت من 400 إلى 700 جنيه، سعر البلوفرات للصبيان تراوحت من 150 جنيهًا إلى 400 جنيه، أما سعر البلوفرات البناتي فتراوح من 120 جنيهًا إلى 500 جنيه، وبلغت أسعار الفساتين أو الدريسات من 300 جنيه إلى 600 جنيه. 

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوية الحريمي في المناطق الشعبية

 وفيما يخص أسعار الملابس الشتوية للسيدات في المناطق الشعبية، تراوح سعر البلوفرات من 350 جنيهًا إلى 800 جنيه، أما أسعار الجواكيت الحريمي فتراوحت من 500 جنيه إلى 1300 جنيه. 

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوي مقارنة بالصيف

وخلال الجولة الميدانية التي قامت بها «فيتو» أرجع عدد من التجار أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوي مقارنة بالصيف،  إلى أن وزن الملابس الشتوي أثقل وزنًا من الصيفي، إضافة إلى أن الخامات المستخدمة أغلى بكثير من المستخدم في صناعة الملابس الصيفي، وهناك قطع شتوي تتخطى الـ 2 كيلو بخلاف البالطو، وحتى الجواكيت تكون خاماتها أغلى من الخامات المستخدمة في الصيفي.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

صناع الملابس الشتوي بأسعار تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين

وأشاروا إلى أن أسباب اختلاف أسعار الملابس الشتوي في الأسواق، وأن مصانع الملابس تحاول طرح الملابس الشتوي بأسعار تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين، وعليه يقوم  أصحاب المصانع  بتصنيع الملابس بخامات مختلفة، إلى جانب خلط خامات في صناعة المنتجات بخامات أخرى، حتى تلائم كل الفئات والأذواق، وحتى يتمكن كل المواطنين شراء مستلزماته.

txt

شعبة الملابس توضح نسبة تخفيضات الأسعار خلال الجمعة البيضاء

txt

توقعات بانتعاش مبيعات الملابس الجاهزة خلال الجمعة البيضاء.. الشعبة توضح أسباب ارتفاع الأسعار، وسعر الجاكيت يبدأ من 1300 جنيه

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الملابس أسعار الملابس الشتوي أسعار الملابس الشتوية الأسواق الشعبية الملابس الجاهزة الملابس الشتوى الملابس الشتوية المناطق الشعبيه انخفاض درجات الحرارة بيع الملابس درجات الحرارة شراء الملابس شعبة الملابس صناعة الملابس صناعة المنتجات شعبى مستلزمات الانتاج مصانع الملابس ملابس الجاهزة فصل الشتاء

مواد متعلقة

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات اجتماع البنك المركزي.. ومفاجأة في المؤشر العالمي للذهب الأيام المقبلة

هل ترتفع أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل محطات جديدة

وزيرة البيئة ترد على شواغل النواب خلال اجتماعها بأعضاء لجنتي الطاقة والبيئة.. وتنجح في إنقاذ ترسة بحرية من أحد أسواق المطرية

غول يلتهم المرتبات والمدخرات، تأثير ارتفاع التضخم غير المسبوق خلال يونيو على معيشة المواطن

قطارات النوم، الكنز الدولاري لزيادة إيرادات السكة الحديد

بعد ارتفاعه 2% في يونيو، كل ما تريد معرفته عن التضخم وكيف يتم قياسه

الأكثر قراءة

بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبو الغيط: إسرائيل اعترفت بالسر الذي يعرفه الجميع

الكشف عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية لتضليل العرب.. «موران» رأس الحربة في جيش الاحتلال.. تدرس اللغة العربية والقرآن للإيقاع بالمقاومة

جميعة المؤلفين تصدر بيانا عاجلا بشأن استغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات

زغلول صيام يكتب: من عبد الله السعيد وحسام عاشور إلى محمد سلام وبيومي فؤاد.. الدولار أفسد قوة مصر الناعمة

أول تعليق من الأزهر على الدعوات الإسرائيلية لضرب قطاع غزة بالنووي

أول تعليق من السعودية على مطالبة الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

أول ظهور لـ سيلينا جوميز بعد اعتزالها السوشيال ميديا (صور)

رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

المزيد
الجريدة الرسمية