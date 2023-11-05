أسعار الملابس الشتوية في الأسواق و30% ارتفاعًا مقارنة بالموسم الماضي (صور)

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق، يستعد المواطنون لاستقبال فصل الشتاء، بشراء الملابس الشتوية لمواجهة انخفاض درجات الحرارة خلال أيام الشتاء، وارتفعت أسعار الملابس الشتوية مقارنة بالعام الماضي بنسبة لا تقل عن 30%، متأثرة بارتفاعات مستلزمات الإنتاج والخامات، وذلك وفقًا لآراء عدد من التجار خلال جولة ميدانية قامت بها فيتو في أحد الشوارع الرئيسية لبيع الملابس في إحدى المناطق الشعبية.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوي في أسواق المناطق الشعبية

وعن أسعار الملابس الشتوي في أسواق المناطق الشعبية فجاءت كالتالي:

Advertisements

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوية للرجال في المناطق الشعبية

بالنسبة لأسعار الملابس الشتوي للرجال في المناطق الشعبية، يتراوح سعر الجواكيت الرجالي من ٤٦٠ جنيهًا إلى ١٣٠٠ جنيه، وتراوح سعر البلوفرات من 200 جنيه إلى ٦٠٠ جنيه، وتراوحت أسعار القمصان من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

التيشيرت بـ 50 جنيهًا والبلوز بـ 70 جنيها في بعض محلات الملابس

فيما قدمت بعض محلات عروض تخفيضات على أسعار الملابس الشتوية، منها أسعار التيشرتات أولادي تبدأ من 50 جنيهًا، بلوزات بناتي تبدأ من 75 جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوية لأطفال في المناطق الشعبية

وعن أسعار الملابس الشتوية لأطفال في المناطق الشعبية، تراوحت أسعار الجواكيت من 400 إلى 700 جنيه، سعر البلوفرات للصبيان تراوحت من 150 جنيهًا إلى 400 جنيه، أما سعر البلوفرات البناتي فتراوح من 120 جنيهًا إلى 500 جنيه، وبلغت أسعار الفساتين أو الدريسات من 300 جنيه إلى 600 جنيه.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسعار الملابس الشتوية الحريمي في المناطق الشعبية

وفيما يخص أسعار الملابس الشتوية للسيدات في المناطق الشعبية، تراوح سعر البلوفرات من 350 جنيهًا إلى 800 جنيه، أما أسعار الجواكيت الحريمي فتراوحت من 500 جنيه إلى 1300 جنيه.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوي مقارنة بالصيف

وخلال الجولة الميدانية التي قامت بها «فيتو» أرجع عدد من التجار أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوي مقارنة بالصيف، إلى أن وزن الملابس الشتوي أثقل وزنًا من الصيفي، إضافة إلى أن الخامات المستخدمة أغلى بكثير من المستخدم في صناعة الملابس الصيفي، وهناك قطع شتوي تتخطى الـ 2 كيلو بخلاف البالطو، وحتى الجواكيت تكون خاماتها أغلى من الخامات المستخدمة في الصيفي.

أسعار الملابس الشتوية في الأسواق الشعبية، فيتو

صناع الملابس الشتوي بأسعار تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين

وأشاروا إلى أن أسباب اختلاف أسعار الملابس الشتوي في الأسواق، وأن مصانع الملابس تحاول طرح الملابس الشتوي بأسعار تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين، وعليه يقوم أصحاب المصانع بتصنيع الملابس بخامات مختلفة، إلى جانب خلط خامات في صناعة المنتجات بخامات أخرى، حتى تلائم كل الفئات والأذواق، وحتى يتمكن كل المواطنين شراء مستلزماته.