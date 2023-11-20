إعلام فلسطيني: أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن وسائل الإعلام الفلسطيني، أعلنت أن أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي، والإدارة أكدت عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال الإسرائيلي للإخلاء.

وأكد إعلام فلسطيني، أن إدارة المستشفى الإندونيسي أخلت ساحة المستشفى، ونقلت النازحين إلى داخله، وقد أسفر قصف المستشفى الإندونيسي في غزة عن إصابة اثنين من الطواقم الطبية.

وحاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ إذ توغلت في اتجاه المستشفى وحاصرته، وسط إطلاق نار وقذائف، بحسب ما نشره التلفزيون الفلسطيني.

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كما قصف الاحتلال أيضا مدرسة الكويت، بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بينما يعاني النازحون في المستشفى من قطع الاتصالات، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى بسبب الحصار.