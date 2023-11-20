الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تنفي التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

متظاهرون يطالبون
متظاهرون يطالبون بالإفراج الفوري عن الرهائن في تل أبيب، فيتو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الإثنين، أنه لا صحة لِما رددته وسائل إعلام منسوبًا لمصادر في الحركة عن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرشق، في بيان مقتضب،  اليوم الإثنين: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام - منسوبًا لمصادر في حماس - بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس الأحد، إن إنجاز اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس يتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية"، وفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو جهود التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية بتكثيف القصف العشوائي على قطاع غزة مما يعرض حياة الأسرى للخطر. 

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.

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