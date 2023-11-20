الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

متحدث جيش الاحتلال يزعم: وصلنا إلى غزة بوتيرة أسرع مما توقعت حماس

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

طوفان الأقصى، قال دانيال هاجاري، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “إن سلاح الجو ينفذ ضربات هدفها منع المخاطر على قواتنا البرية”، بحسب زعمه.

العمليات في شمال غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “إن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عملياتها في شمال غزة بهدف القضاء على عناصر حماس والعمل على استعادة المختطفين”.

قوة كتائب القسام

وبسؤال عن مدى مفاجأة الجيش الإسرائيلي بقوة وشراسة كتائب القسام التابعة لحركة حماس في القتال، زعم “دانيال”: "وصلنا إلى قلب غزة بوتيرة أسرع مما توقعت حماس ونواصل تنفيذ عملياتنا وفقا لما هو مخطط".

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خسائر جيش الاحتلال 

ومنذ قليل، أعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند خلال الـ72 الساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح، والاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة".

 

كمين عناصر المقاومة

وأكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عناصر المقاومة كمينا محكما ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، مشيرا إلى أن المجاهدين سمعوا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم.

 

جيش الاحتلال يقصف قواته في غزة

وقال أبو عبيدة: "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده، وهدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، والحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".

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وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي يشهدان استهدافا صاروخيا هو الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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