الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رياضة

بعد إشادة كولر بنزول وزنه، كيف ظهر موديست في مران الأهلي؟ (صور)

موديست، فيتو
موديست، فيتو

ظهر على الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي نقص كبير في الوزن في مران الأهلي الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

ونشرت الصحفة الرسمية للنادي الأهلي مجموعة من الصور للمران الرئيسي اليوم والتي ظهر بها أنتوني موديست في حالة من نقصان الوزن عن وقت انضمامه للفريق الأحمر.

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وكان الفرنسي موديست مهاجم الأهلي، قد تلقى إشادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد خسارة أربعة كيلو من وزنه خلال فترة التوقف الدولي. 

وعلمت فيتو أن كولر أشاد باللاعب الفرنسي في جلسة خاصة جمعت الثنائي أمس على هامش مران الفريق المسائي. 

موديست، فيتو 
موديست، فيتو 
موديست، فيتو 
موديست، فيتو 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

 

وشارك عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر العائد من الإصابة في التدريبات الجماعية أمس كما شارك في تدريبات الكرة.

وبدأ مران الأهلي أمس بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للاعبين للحديث في العديد من الأمور الفنية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

 وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه  موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

 ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري 

يانج أفريكانز التنزاني

 ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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موديست أنتوني موديست الأهلي النادي الأهلي ميدياما كولر

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