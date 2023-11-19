الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

الجهاز الطبي للزمالك يتواصل مع المنتخب الأولمبي للاطمئنان على حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد،
حسام عبد المجيد، فيتو

حرص الجهاز الطبي بالفريق الطبي بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة، على التواصل مع المنتخب الأولمبي بعد إصابة لاعبه حسام عبد المجيد في معسكر الفراعنة المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حسام عبد المجيد لاعب الزمالك

وفور معرفة الجهاز الطبي في الزمالك بإصابة حسام عبد المجيد تواصلوا مع المنتخب الاولمبي لمعرفة طبيعة إصابة اللاعب والاطمئنان عليه.


وكان مران المنتخب الأولمبي اليوم، شهد إصابة حسام عبد المجيد فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجري له د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.. وتقرر إجراء  أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناء على توجيهات الجهاز الطبي.. ورافق اللاعب لإجراء الأشعة كل من: د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

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ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة غدا الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

فاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

سجل أهداف الزمالك في ودية الهلال الليبي كل من، يوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" والبنيني سامسون أكينيولا.

تشكيل الزمالك أمام الهلال الليبي

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.
ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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