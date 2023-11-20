الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ندوة لتوعية الطلاب بأخطار الألعاب الإلكترونية في الجيزة (صور)

ندوة لتوعية الطلاب
ندوة لتوعية الطلاب بمخاطر الألعاب النارية، فيتو

عقدت محافظة الجيزة ندوة في مدرسة محمد الفقي الابتدائية عن أخطار الألعاب الإلكترونية بمدينة أبو النمرس وحضر الندوة كلا من إسماعيل حنفي أبو عيطة مسئول الاتصال السياسي وأمل محمود عبد الصادق مسئول الأمومة والطفولة وفضيلة الشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب مندوب منطقة وعظ الجيزة الأزهرية ونجاح محمد جاد الرب رائدة صحية من إدارة صحة أبو النمرس ورجاء حسن سلامة رئيس وحدة السكان ودار الحوار مع التلميذات عن أخطار الألعاب الإلكترونية. 

 

وتحدث  الحضور عن كيفية المحافظة على الصحة من خلال مسئول التثقيف الصحي ورأي الدين في إهدار الوقت في الألعاب غير المجدية وتقويم السلوك القويم في أبنائنا زهور المستقبل أمل الغد وختمت الندوة بالحديث عن أخطار السلوك الخاطئ وسوء التربية والتنبيه على إبراز دور المعلم في إعادة الأخلاق وتقويم السلوك وجار توالي الندوات لغرس خلق وسلوك قويم في أبنائنا؛ مجابهة لما يتعرض له أطفالنا من تضليل واختيار قدوة سيئة عدد المستفيدين ٦٥ تلميذة.

 

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امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الطلاب بعدم الغياب نهائيًا لأي طالب أو طالبة خلال امتحانات شهر أكتوبر، مشيرة إلى أنه في حالة المرض  خلال الامتحانات  يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر خلال يوم دراسي كامل وسيعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة)، ويكون حضور الطلاب بالزي المدرسي ويمنع الزي المخالف.

 


إضافة مادة التربية الدينية للمجموع من الصف السادس الابتدائي

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله بشأن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع من الصف السادس الابتدائي وحتى الثالث الثانوي غير صحيح.

 

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وزير التربية والتعليم 

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له أنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، قائلا: إن التقييمات مستمرة وهي جزءً من العملية التعليمية.

 

كما شدد وزير التربية والتعليم، على جميع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية بإعلان كافة الاستعدادات النهائية قبل بداية العام الدراسي الجديد الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

 


امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد وزير التعليم، أن إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية سيكون مسئولية كل محافظة سواء بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل الشيت أو النظام العادي.

 

وطالب الوزير مديري المديريات، عند تطبيق نظام البوكليت لطلاب الإعدادية لابد من إبلاغهم، من الأسبوع الأول من الدراسة حتى يستعد الطالب بتجهيز الامتحانات، قائلا: كل مديرية لها حق الاختيار.

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