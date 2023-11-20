زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح جميع النزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية؛ بمناسبة حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

وتقرر أن تكون الزيارات خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.



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يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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