الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على نوازل الكواكب والنجوم في مكتبة المستقبل غدا

أمسية رصد فلكي بمكتبة
أمسية رصد فلكي بمكتبة المستقبل، فيتو

تواصل جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، تنظيم فعالياتها الفلكية وذلك في كافة منصاتها الثقافية والابداعية حرصا منها على نشر الثقافة الفلكية وعلوم المجرات ونوازل الكواكب والنجوم والتي تواكب اهتمام الجهات العالمية المعنية بشئون السماء وما تزخر به من آيات الخالق الواحد الوهاب.

 

جمعية مصر الجديدة

 

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الاهتمام بالفلك يعود إلى قدماء الشرقيين الذين كانوا متقدمين تقدمًا رائعًا في العلوم الفلكية؛ حيث عرفوا طريقة رصد النجوم والكواكب واستخدام أدوات رصد مناسبة، مثل المزولة والساعات المائية وغيرها، كما عرفوا أيضًا التقويم الشمسي والتقويم القمري؛ حيث قسموا السنة إلى اثني عشر شهرا والشهر إلى ثلاثين يومًا، فتكون السنة الشمسية 365 يوم، فى حين تكون السنة لقمرية 354 يوم، كما رصدوا ظاهرتي الكسوف والخسوف..

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الفعاليات الفلكية

 

أشار حلمي إلى أن الجمعية بمختلف فروعها الثقافية تنظم الفعاليات الفلكية في أطر برامج مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك "ESA" حيث تنظم في الساعة 7 من مساء غد الثلاثاء أمسية فلكية في مقر مكتبة المستقبل 123 شارع جسر السويس


حيث يقوم الحضور برصد سطح القمر باستخدام التليسكوبات ومشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب كما سيتم رصد أكبر كواكب المجموعة الشمسية، المشترى بأقماره الأربعة المشهورين. وبالعين المجردة يتعرف المشاركين على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من داخل المدينة وكيفية تحديد الاتجاهات بالنجوم، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.

 

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الدكتور نبيل حلمي الكسوف والخسوف المجموعة الشمسية جمعية مصر الجديدة جسر السويس كواكب المجموعة الشمسية

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