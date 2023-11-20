شرطة الاحتلال تعلن حجم الخسائر إثر سقوط صواريخ على مناطق جنوب شرقي تل أبيب (فيديو)

أعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية في حولون جنوب شرقي تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: إن الشرطة تقوم حاليا بمعالجة مكان سقوط صواريخ في حولون جنوب شرقي تل أبيب.

أضرار نتيجة سقوط شظايا صاروخ في حولون بمنطقة تل أبيب pic.twitter.com/l8YtUVUWFi — موقع بكرا احلى - الحساب الثاني (@boukraaa7la2185) November 20, 2023



وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن سقوط الصواريخ أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة دون وقوع إصابات.

وأفادت بأن ضباط الشرطة في منطقة تل أبيب يعملون على عزل مكان الحادث ويقومون بالمسح بحثا عن بقايا الصاروخ وأشياء أخرى لإزالة الخطر عن الجمهور.

ودعت الشرطة السكان إلى تجنب النزول إلى الساحات وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات والإبلاغ عن ذلك دون تأخير.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وسط إسرائيل.





رشقة صاروخية كبيرة على تل أبيب



وأفادت وسائل إعلامية أن الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها تل أبيب تعد إحدى أكبر الرشقات منذ عملية طوفان الأقصى، وسقوط صواريخ وشظايا في مدن حولون وتل أبيب.





كتائب القسام تقصف تل أبيب



وتبنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.





قتلى جيش الاحتلال



كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل جنديين في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 68.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال مواجهات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس – التي أكدت في البيان الصادر عنها اليوم الإثنين، أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.



سقوط صواريخ على تل ابيب، فيتو



المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود إسرائيليين



ومن جانبها ذكرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- في بيان صادر عنها اليوم، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح في اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (أر بي جي ) في محور التقدم غرب بيت لاهيا.



وأضافت سرايا القدس في بيانها، أنها استهدفت تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، عن استهداف 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.





قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري



وأضافت سرايا القدس، في بيانها – أن عملية الاستهداف تمت خلال اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا.

