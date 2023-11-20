بعد قصف تل أبيب، لحظة فرار الإسرائيليين نحو الملاجئ (فيديو)

نشرت تقارير فلسطينية مساء اليوم الاثنين مشاهد توثق فرارًا جماعيًّا للمستوطنين الإسرائيليين نحو الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة تجاه "تل أبيب".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وسط إسرائيل.

#شاهد | فرار جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة تجاه "تل أبيب".

#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/gcEJT6J86Q Advertisements November 20, 2023



رشقة صاروخية كبيرة على تل أبيب

وأفادت وسائل إعلامية أن الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها تل أبيب تعد إحدى أكبر الرشقات منذ عملية طوفان الأقصى، وسقوط صواريخ وشظايا في مدن حولون وتل أبيب.



كتائب القسام تقصف تل أبيب

وتبنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.



قتلى جيش الاحتلال



كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 68.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال مواجهات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس – التي أكدت في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.



المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود إسرائيليين



ومن جانبها ذكرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- في بيان صادر عنها اليوم، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح في اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (أر بي جي ) في محور التقدم غرب بيت لاهيا.



وأضافت سرايا القدس في بيانها، أنها استهدفت تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، عن استهداف 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.





قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري



وأضافت سرايا القدس، في بيانها – أن عملية الاستهداف تمت خلال اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا.

