كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل، منذ قليل، أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وسط إسرائيل.



رشقة صاروخية كبيرة على تل أبيب

وأفادت وسائل إعلامية أن الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها تل أبيب تعد إحدى أكبر الرشقات منذ عملية طوفان الأقصى، وسقوط صواريخ وشظايا في مدن حولون وتل أبيب.

كتائب القسام تقصف تل أبيب

وتبنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.



قتلى جيش الاحتلال

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين في قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 68.

Advertisements

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال مواجهات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس – التي أكدت في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود إسرائيليين

ومن جانبها ذكرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- في بيان صادر عنها اليوم، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح في اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (أر بي جي ) في محور التقدم غرب بيت لاهيا.

وأضافت سرايا القدس في بيانها، أنها استهدفت تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، عن استهداف 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري

وأضافت سرايا القدس، في بيانها – أن عملية الاستهداف تمت خلال اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا.

وبالأمس نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- مشاهد جديدة لعناصر من المقاومة يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة، وتظهر ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.