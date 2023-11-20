كلمات مؤثرة لطفلة فلسطينية استشهدت أسرتها في قصف للاحتلال (فيديو)

أطفال غزة، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية استشهد عدد من أفرائد عائلتها في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الطفلة خلال مقطع الفيديو: "ربنا يعينني أكون أم وأخت وأب لأخواتي وأفرح بيهم".

تفطية صحفية: "ربنا يعينني أكون أم وأخت وأب لأخواتي وأفرح فيهم".. كلمات مؤثرة لطفلة فلسطينية ارتقى عدد من أفراد عائلتها؛ باستهداف الاحـــتلال في قطاع غزة. pic.twitter.com/z5sGQ5vCp7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 20, 2023

وكانت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، أعربت عن شعورها بالفزع الشديد من هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إنه لا يجب أن يتعرض العاملون في المجال الصحي والمدنيون لهذا "الرعب" داخل مستشفى.

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إطلاق أكثر من 7 قذائف مدفعية على المستشفى الإندونيسي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الفلسطيني، بأن أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي، والإدارة أكدت عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال الإسرائيلي للإخلاء.

وأكد إعلام فلسطيني، أن إدارة المستشفى الإندونيسي أخلت ساحة المستشفى، ونقلت النازحين إلى داخله، وقد أسفر قصف المستشفى الإندونيسي في غزة عن إصابة اثنين من الطواقم الطبية.

وحاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ إذ توغلت في اتجاه المستشفى وحاصرته، وسط إطلاق نار وقذائف، بحسب ما نشره التلفزيون الفلسطيني.

كما قصف الاحتلال أيضا مدرسة الكويت، بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بينما يعاني النازحون في المستشفى من قطع الاتصالات، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى بسبب الحصار.

تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة للاحتلال

كذلك دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء اليوم الإثنين إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وإيصال المساعدات.

وقال جوتيريش: "يجب البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب".

وأمس، وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرا شديد اللهجة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة يجب ألا تنتهك.

وقال جوتيريش: "عدد القتلى في قطاع غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف إطلاق النار".

كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة، عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين لـ الأونروا في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المدنيين.