مباريات نارية للأندية المصرية في انطلاق مجموعات البطولات الإفريقية.. الأهلي يصطدم بميدياما الغاني بستاد السلام.. والزمالك يستضيف أبو سليم الليبي ببرج العرب

تستعد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024، لخوض منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال الفريقين المركزين الأول والثاني بالترتيب في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية بعد احتلال الفريقين المركزين الثالث والرابع.

الأهلي وميدياما الغاني

الأهلي حامل اللقب يسعى للتكشير عن أنيابه في الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد توديع بطولة الدوري الإفريقي على يد صن داونز من نصف النهائي.

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ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من: شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني.

الأهلي يواجه نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل الأهلي في مباراة ميدياما

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون أمس لبحث استعدادات الفريق لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها السبت المقبل في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت فيتو أن كولر استقر على ملامح تشكيل الفريق في مباراة ميدياما، حيث يدرس تأجيل مشاركة بيرسي تاو أساسيا في ظل عودته المنتظرة يوم الأربعاء القادم من معسكر منتخب بلاده.

وقال مصدر إن تشكيل الأهلي الأقرب سيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وفي الأمام حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.

وأوضح المصدر إن كولر قد يدفع بأكرم توفيق أساسيا في الجبهة اليمنى، ولكن هناك تحفظ من الدفع باللاعب أساسيا خاصة وإنه عائد من الإصابة في ركبته.

الزمالك وأبو سليم الليبي

الزمالك بقيادة معتمد جمال يخوض الجولة الأولى أمام أبو سليم الليبي الذي يعد ضيفا جديدا على البطولات الإفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

مباراة الزمالك الاولى في مجموعات الكونفدرالية ستقام على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية لانشغال ستاد القاهرة بالإصلاحات وتغيير نجيلة الملعب.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في الضربة الأولى بمجموعات الكونفدرالية سعيا وأملا في الصعود بالمركز الأول لمصالحة الجماهير ثم حصد اللقب بعد الخروج بموسم صفري العام الماضي.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

وخاض الزمالك 4 مواجهات ضد الأندية الليبية سابقا في مختلف البطولات الإفريقية.

حقق الزمالك الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.

وتعد مباراة الزمالك وأبو سليم هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين حيث يشارك الفريق الليبي لأول مرة في تاريخه قاريا.

بيراميدز ومازيمبي

ينطلق مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة قوية أمام مازيمبي الكونغولي.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويسعى فريق بيراميدز للفوز على مازيمبي الكونغولي وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المباراة على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وتأهل فريق تي بي مازيمبي الكونغولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024 بعد غيابه عن منافسات البطولة لعامين متتاليين، 2022، و2023.

وغاب مازيمبي عن مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2022 بعد إقصائه على يد فريق أمازولو الجنوب إفريقي في دور الـ 32 للبطولة وتكرر الأمر في العام الماضي بعد توديعه البطولة من الدور ذاته على يد فريق فايبرس الأوغندي.

مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي

ويستعد فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو لمباراته الهامة ببداية مشواره بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية أمام سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساء.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وتنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.