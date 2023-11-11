السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

تعرف علي طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام فى تمام الساعة السادسة مساء

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع.

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فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

 

إصابات فيوتشر 

ويجهز فريق مودرن فيوتشر مصابي الفريق وأبرزهم، باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خوض 3 مباريات استعدادا لمواجهة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مودرن فيوتشر مع الإسماعيلى في أولى المباريات الودية يوم 13 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، والداخلية يوم 19 من الشهر ذاته، والمباراة الثالثة لم يتم تحديد طرفها بعد.

 وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

 

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية 


وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولي - 26 نوفمبر
مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر
مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب افريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024
مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.
 

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات في الكونفدرالية

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