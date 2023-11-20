القومي للترجمة يحيي مئوية أديبة نوبل نادين جورديمير

أحيا المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي مئوية الكاتبة الكبيرة نادين جورديمير التى تحل ذكرى ميلادها اليوم الإثنين 20 نوفمبر.



وقدمت الدكتورة فدوى عبد الرحمن فيديو تعرض من خلاله جوانب خاصة عن الكاتبة الكبيرة والحاصلة على جائزة نوبل في الأدب في العام 1991 وجائزة البوكر العالمية.



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ونادين جورديمير هى كاتبة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية، تنحدر من جنوب أفريقيا، ولدت في سبرينجز، في جنوب أفريقيا وحصلت على جائزة نوبل في الأدب عن مجمل أعمالها المناهضة للتمييز العنصري في بلادها، وقد ولدت لأب يهودي الأصل وأم إنجليزية، وتربت في بيئة دينية مسيحية كاثوليكية، كما ترعرعت في بيئة شهدت الكثير من فترات التفرقة العنصرية التي كانت تميز أو تؤمن بتفوق العرق الأبيض على نظيره الأسود، فقضت حياتها في محاربة هذه النزعة العنصرية.

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القومي للترجمة

ومؤخرا.. شارك المركز القومي للترجمة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 بمجموعة كبيرة من إصداراته الحديثة نذكر منها: "علم اللغة البيئي"، "القرية"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "فلسفة البلاغة"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الكتاب البري"، "الأفريكانية"، "مدرسة الحمقى"، "براءة جذرية"، "الرواية الأمريكية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات"، "شهود على نهاية عصر"، "طه حسين:من الشاطئ الآخر "، "السنة والثلاثون موقفًا دراميًا"، "حواديت الأطفال والبيوت"، "قراءات في أعمال نوال السعداوي"، "الذرة الرفيعة الحمراء"، "حرب الثورة الأمريكية"، "إسكندريتي:في شمس الأصيل"، "فرقة العمال المصرية"، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "ما بعد التاريخ"، "مقدمة في تاريخ إسرائيل".

كما شارك "تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم "، "تاريخ العرب العام"، "الصين في عشر كلمات"، "تاريخ البحر الأحمر:من ديليسبس حتى اليوم"، "أسباب الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ أثيوبيا"، "صعود أهل النفوذ"، "ذكريات في الترجمة"، "طه حسين من الأزهر للسوريين"، "الاستشراق الطليعي"، "مقدمة التصوف المسيحي"، "بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517 م"، "المحتوى في علم الكلام:من التراث العربي اليهودي"، "الغصن الذهبي"، "الهلال الأسود"، "الزواج والحداثة"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "الحق في الكسل"، "اللوبي العربي"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "ثمن عدم المساواة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع والتأويل"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "السياسة"، "فهم التنمية المستدامة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"، "القيادة غير التقليدية"، "اتجاهات في المسح الأفريقي"، "بيولوجيا السعادة"، "المشاعر السياسية"، "أخلاق الحداثة"، "التفسير الإبداعي للأحلام"، "مناهج التحليل النقدي للخطاب" و"ومغامرة المنهج".

