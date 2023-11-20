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رياضة

مجموعة مصر، غينيا بيساو تفوز على جيبوتي بهدف نظيف بتصفيات كأس العالم

جيبوتي، فيتو
جيبوتي، فيتو

فاز منتخب غينيا بيساو على نظيره جيبوتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أهداف مباراة غينيا بيساو وجيبوتي 

وسجل هدف غينيا بيساو اللاعب ماورو تيكيسيرا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 82 تعرض هوبولانج مينديس لاعب غينيا بيساو للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراويتين.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا بيساو رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط، بينما يظل منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.

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وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب صامويل دو كانيون بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تألق محمد الشناوي

وقدم محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته عبر مسيرته مع الفراعنة في السنوات الأخيرة، وحافظ على نظافة شباكه رغم الفرص الكثيرة المؤكدة التي أتيحت للمنتخب السيراليوني طوال أحداث المباراة، إلا أن الشناوي كان سدا منيعًا أمامها وحرم لاعبي المنافس من هز شباك منتخب مصر  

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي أبرز أرقام الحارس الدولي محمد الشناوي مع منتخب مصر خلال فترة ولاية البرتغالي روي فيتوريا.  

أرقام الشناوي مع منتخب مصر خلال ولاية فيتوريا

11 مباراة

8 شباك نظيفة

6 مباريات رسمية

استقبل هدفا وحيدا

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

وقد فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد  تريزيجيه ليسجل  الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 6 نقاط من الفوز على جيبوتي وسيراليون.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني  - محمد عبد المنعم -  علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي  -  أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه  - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة  

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

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