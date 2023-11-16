حازم إمام: كنت قلقا من مواجهة جيبوتي وأتوقع إجراء تبديلات أمام سيراليون

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن انطلاقة منتخب مصر وتحقيقه لفوز كبير أمام جيبوتي بسداسية نظيفة كانت هامة للغاية في بداية مشوار تصفيات كأس العالم، مشيدا بالدور الذي يقدمه محمد صلاح وتألقه مع الفراعنة، كما أن هناك حالة تركيز شديدة بين جميع اللاعبين، متمنيا مساندة الجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا قام باختيار التشكيل المناسب للمباراة خصوصا أن لديه مباراة أمام سيراليون بعد 3 أيام، والاتحاد الإفريقي اختار موعد غريب للغاية، وأتمنى استغلال الدفعة المعنوية من الانتصار اليوم لمواصلة المشوار بقوة وتحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

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وأضاف: "كنت قلقا من ضربة البداية، لكن رجال المنتخب كانوا على قدر المسئولية، والجمهور لم يكن راضيا عن الأداء في وقت سابق، لكن المستوى تطور منذ معسكر الإمارات ومواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين".

وواصل: "فيتوريا قام بإراحة محمد عبدالمنعم خصوصا أن لدينا مباراة آخرى يوم الأحد القادم، وجميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة، والمدير الفني يريد الاستفادة من كل اللاعبين، والجميع لديه رغبة في المشاركة بصفة أساسية، ولدينا رحلة سفر 9 ساعات، ثم نخوض مران واحد، ومن ثم خوض المباراة المقبلة".

وأكمل: "فيتوريا قام بعمل تدريب لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، وتحدث معهم المدير الفني وأكد أن الفرصة قادمة لكل عناصر منتخب مصر، خصوصا أنهم لاعبين مميزين، وكل المراكز حاليا يوجد فيها نجوم كبيرة، والمدرب يلعب كرة هجومية ويسعى دائمًا لتسجيل الأهداف".

وزاد: "منذ التعاقد مع فيتوريا وأتحدث معه عن هوية المنتخب المصري، ولعب كرة قدم جيدة وتسجيل أهداف عن طريق اللعب بشكل هجومي مميز، ومن المتوقع أن يجري فيتوريا بعض التبديلات خلال لقاء سيراليون، والحمد لله نسير بشكل جيد ونتمنى استكمال المسيرة".

وأتم: "تحدثت مع اللاعبين بعد اللقاء وقمت بتقديم التهنئة لهم، والمباراة كانت جيدة ولكن لازال لدينا مشوار طويل، وهدفنا في النهاية الوصول لكأس العالم، دائمًا كنا نخشى البدايات، المنتخبات المصرية على مدار التاريخ كانت دائما تتعثر في بداية التصفيات، واللاعبين شعروا بفرحة الجماهير بالأداء اليوم وتسجيل المزيد من الأهداف أمر هام وقد يكون عامل مؤثر في حسم الصعود".

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا فوزا عريضا على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

أحرز أهداف منتخب مصر، محمد صلاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد في الدقيقة 73، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

وكانت الجولة الأولى لمجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، انطلقت أمس بمباراة إثيوبيا وسيراليون التي إنتهت بالتعادل السلبي وتختتم غدا بمواجهة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم



1- منتخب مصر 3 نقاط

2- إثيوبيا نقطة واحدة

3- سيراليون نقطة واحدة

4- بوركينا فاسو بدون نقاط

5- غينيا بيساو بدون نقاط

6- جيبوتي بدون نقاط

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف وأسفرت عن المجموعات التالية..

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).