البرهان يعفي الطاهر حجر من عضوية مجلس السيادة السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الإثنين، مرسومًا دستوريًا بإعفاء الطاهر أبو بكر حجر، من منصبه عضوًا بمجلس السيادة.

وطلب القرار من أطراف اتفاق جوبا للسلام بالسودان، ترشيح بديل عن الطاهر حجر، بينما وجه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

وشغل الطاهر أبوبكر حجر، عضوية مجلس السيادة السوداني، بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان في 3 أكتوبر، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ومجموعة من الحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

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ويقود الطاهر حجر: "قوى تجمع تحرير السودان" وهو تحالف مسلح في إقليم دارفور، اتخذ موقف الحياد من الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل الماضي.

وكان البرهان قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري، قرارًا مماثلًا بإعفاء الهادي إدريس يحيى، من عضوية مجلس السيادة، كما أقال 5 وزراء من أطراف اتفاق سلام جوبا.