الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

البرهان يعفي الطاهر حجر من عضوية مجلس السيادة السوداني

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الإثنين، مرسومًا دستوريًا بإعفاء الطاهر أبو بكر حجر، من منصبه عضوًا بمجلس السيادة.

وطلب القرار من أطراف اتفاق جوبا للسلام بالسودان، ترشيح بديل عن الطاهر حجر، بينما وجه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

وشغل الطاهر أبوبكر حجر، عضوية مجلس السيادة السوداني، بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان في 3 أكتوبر، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ومجموعة من الحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

Advertisements

ويقود الطاهر حجر: "قوى تجمع تحرير السودان" وهو تحالف مسلح في إقليم دارفور، اتخذ موقف الحياد من الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل الماضي.

وكان البرهان قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري، قرارًا مماثلًا بإعفاء الهادي إدريس يحيى، من عضوية مجلس السيادة، كما أقال 5 وزراء من أطراف اتفاق سلام جوبا.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتفاق جوبا للسلام الفريق أول عبدالفتاح البرهان الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة السوداني جنوب كردفان البرهان اتفاق سلام جوبا

مواد متعلقة

السنغال تحقق أول 3 نقاط بالفوز على جنوب السودان 4-0 بتصفيات المونديال

البرهان يزور إثيوبيا لبحث الأوضاع في السودان

قمة ثنائية بين البرهان ومحمد بن سلمان لبحث آخر التطورات

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

نادر السيد: نجلي تحت أمر الزمالك والشناوي حارس مصر الأول

تحذير قوي من الحوثيين بعد احتجاز سفينة إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

غدا بدء التقديم على شقق المركزي للتعمير

حالة الطقس غدا الثلاثاء 21-11-2023 في الفيوم

ضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مقرصنة في بولاق الدكرور

مسلم يطرح أغنية أنا عربي تضامنا مع أهل غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

طالب مصري بالخارج يفوز بمنحة لدراسة هندسة البترول برومانيا

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بوابتها لقلوب الجمهور.. شخصيات بارزة قدمتها هند صبري في مشوارها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية