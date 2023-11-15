الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البرهان يزور إثيوبيا لبحث الأوضاع في السودان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، يقوم بزيارة إلى أديس أبابا لبحث الأوضاع في السودان.

زيارة البرهان إلى إثيوبيا 

ويأتي زيارة البرهان حسبما ذكر موقع سكاي نيوز، في وقت تزايدت فيه حدة الصراع والاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وفي وقت سابق دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى تصنيف قوات الدعم السريع كـ "مجموعة إرهابية".

تضامن سوداني مع حقوق الشعب الفلسطيني 

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن قوات الدعم السريع لم تنسحب من بيوت المدنيين في السودان، مثمنا الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وحرصها على أمن السودان ووحدته.

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وقال البرهان: إن الرياض وواشنطن تبذلان جهودا كبيرة بشأن السودان، مشيرا إلى أن منبر جدة الأهم والأكثر فاعلية في الحرب السودانية.

وشدد البرهان على عدم قبوله المساواة بين الدولة السودانية ومن تمرد عليها مؤكدا أن الفتن القبلية والحرب الجهوية تنذر بتفتيت السودان.

وأكد البرهان في حديثه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وحياة كريمة، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق متصل  أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان،:" أن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل لمساندة مليشيات الدعم السريع".

البرهان يصر على إنهاء الحرب 

وقال الفريق البرهان، في مؤتمر صحفي، إن الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات، لكنه سينتصر في النهاية.

ووصف البرهان ما قامت به المليشيا المتمردة من أفعال بطعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن  ما قامت به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.

وشدد البرهان على أن القوات السودانية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.

وأوضح البرهان أن ما حدث في 15 أبريل تقف وراءه أطماع شخصية لشخص أو شخصين أو مجموعة محددة بهدف ابتلاع الدولة السودانية مؤكدًا معرفتهم التامة ببدايات هؤلاء الأشخاص وكيفية تسللهم للسلطة، وقال أن هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب سلمًا أو حربًا.

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