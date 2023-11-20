الرئيس الصيني يشيد بصمود العلاقات مع روسيا أمام تعقيدات الوضع الدولي

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن العلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار تعقيدات الوضع الدولي.

العلاقات الصينية الروسية



وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال رسالة أرسلها إلى المشاركين في الحوار العاشر بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني، التي تلاها رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو.



وشدد الرئيس الصيني في رسالته أن بلاده تعتزم تطوير هذه العلاقات، مضيفًا أن العالم دخل فترة جديدة من الاضطراب والتحول، والعلاقات الصينية الروسية صمدت أمام اختبار التغيرات السريعة في الوضع الدولي".

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وأشار شي جين بينج في رسالته إلى أن الدولتين ستحتفلان في العام المقبل بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وخلص الرئيس الصيني في رسالته: "نحن مستعدون مع الجانب الروسي لتطوير العلاقات الثنائية بثبات بروح حسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل لصالح تنمية البلدين".

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