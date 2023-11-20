تدريبات شاقة للاعبي بيراميدز استعدادا لمواجهة مازيمبي (صور)

يواصل فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة مازيمبي باولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع لاعبو بيراميدز لبرنامج تدريبي شاق، وتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب الأجندة الدولية وانشغال المنتخب الوطني بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويحاول باتشيكو استغلال فترة التوقف لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين غابوا عن لقاءات الفريق الأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأصبح صامويل أوجو واسامة جلال ثنائي فريق بيراميدز جاهزان لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

وغاب الثنائي عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام الزمالك بكأس مصر بناء على رؤية باتشيكو المدير الفني.

وشارك الثنائي بمواجهة أنبي الودية الأخيرة لعلنا جاهزيتهما لمواجهة وري الأبطال.

وغاب عن مواجهة الزمالك أيضا فاخري لاكاي ومحمود عبد العاطي.

ويفتقد الفريق أيضا لجهود الثلاثي إبراهيم عادل وإسلام عيسى وبوبو بسبب الإصابة.

ومن ناحية أخرى اطمأن البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، علي جاهزية محمد رضا بوبو، لاعب الفريق، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك بوبو بودية إنبي الخميس الماضي ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية للدوري الممتاز.

وخضع رضا بوبو لعملية جراحية فى أحد المستشفيات، بسبب "فتق فى جدار البطن" تعرض له خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر فى منتصف شهر سبتمبر الماضى.

وخضع بعدها لبرنامج تاهيلي في دولة الإمارات لمدة شهر قبل عودته لاستكمال التأهيل بالقاهرة.

مباراة بيراميدز وإنبي

وتعادل فريقا ناديي بيراميدز وإنبي إيجابيا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وتأهل فريق تي بي مازيمبي الكونغولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024 بعد غيابه عن منافسات البطولة لعامين متتاليين، 2022، و2023.

وغاب مازيمبي عن مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2022 بعد إقصائه على يد فريق أمازولو الجنوب إفريقي في دور الـ 32 للبطولة وتكرر الأمر في العام الماضي بعد توديعه البطولة من الدور ذاته على يد فريق فايبرس الأوغندي.

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.