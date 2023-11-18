أسامة جلال وأوجو جاهزان لمواجهة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

أصبح صامويل أوجو واسامة جلال ثنائي فريق بيراميدز جاهزان لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري ابطال افريقيا.

وغاب الثنائي عن مواجهة الفريق الاخيرة أمام الزمالك بكاس مصر بناء علي رؤية باتشيكو المدير الفني.

وشارك الثنائي بمواجهة انبي الودية الأخيرة لعلنا جاهزيتهما لمواجهة وري الأبطال.

وغاب عن مواجهة الزمالك ايضا فاخري لاكاي ومحمود عبد العاطي.

ويفتقد الفريق ايضا لجهود الثلاثي ابراهيم عادل واسلام عيسي وبوبو بسبب الاصابة.

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ومن ناحية اخري اطمان البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، علي جاهزية محمد رضا بوبو، لاعب الفريق، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري ابطال افريقيا

وشارك بوبو بودية إنبي أمس الخميس ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية للدوري الممتاز.

وخضع رضا بوبو لعملية جراحية فى أحد المستشفيات، بسبب "فتق فى جدار البطن" تعرض له خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر فى منتصف شهر سبتمبر الماضى.

خضع بعدها لبرنامج تاهيلي في دولة الامارات لمدة شهر قبل عودته لاستكمال التاهيل بالقاهرة.

مباراة بيراميدز وانبي

وتعادل فريقا ناديي بيراميدز وإنبي ايجابيا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وتأهل فريق تي بي مازيمبي الكونغولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024 بعد غيابه عن منافسات البطولة لعامين متتاليين، 2022، و2023.

وغاب مازيمبي عن مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2022 بعد إقصائه على يد فريق أمازولو الجنوب إفريقي في دور الـ 32 للبطولة وتكرر الأمر في العام الماضي بعد توديعه البطولة من الدور ذاته على يد فريق فايبرس الأوغندي.

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.