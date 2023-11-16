المحكمه الرياضيه ترفض طلب بيراميدز ضد الاهلي

دوري أبطال أفريقيا، رفضت المحكمة الدولية الرياضية "كاس" طلب نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي الإفريقية 2022-2023، وذلك بسبب احتلال الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وقال بيراميدز أنه كان الأحق بالمشاركة في دوري الأبطال بدلا من الأهلي بسبب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

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وأصدرت المحكمة الرياضية قرارا برفض الشكوى المقدمة من بيراميدز، والتأكيد على أن اتحاد الكرة المصري هو المسؤول عن تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اختيار الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في موسم 2022 / 2023، بالنظر إلى نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري، بعدما طلب الاتحاد الإفريقي تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية لهذا الموسم قبل انتهاء الموسم السابق له.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد اتفق مع الأندية قبل بداية موسم 2022 - 2023 على الاحتكام إلى نتائج الدور الأول حال طلب الكاف تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية قبل انتهاء منافسات الدوري المصري، وتحديد المراكز النهائية لبطولة.

من ناحية أخرى انتهت إدارة نادي بيراميدز من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز، في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.

وقامت إدارة بيراميدز بحجز الطائرة الخاصة بالأمس وسداد مقابلها المادي وكذلك انتهت من كافة ترتيبات إقامة البعثة في موريتانيا وجنوب أفريقيا خلال الساعات الماضية، من خلال مدير العلاقات العامة بالنادي شريف جمال وفريق عمل الجهاز الإداري بالفريق بقيادة أحمد زاهر مدير الفريق لإنهاء كافة الترتيبات.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

وتلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وتم استدعاء فيستون ماييلي وبلاتي توريه لمنتخبات بلادهما خلال فترة التوقف القادمة كما تم استدعاء خمسة لاعبين لقائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم, خلال التوقف الدولي وهم علي جبر ومحمد حمدي وأحمد الشناوي ومصطفى فتحي وأحمد سامي.

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.