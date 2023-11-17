باتشيكو يدرس مباريات مازيمبي قبل مواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز علي مشاهدة عدد من مباريات فريق مازيمبي الكونغولي قبل مواجهته بدوري أبطال اأفريقيا.

وكان الجهاز الاإداري لبيراميدز جهز عدد من مباريات مازيمبي الأخيرة ، سواء بدوري الأبطال أو الدوري الكونغولي بناء علي طلب باتشيكو.

وحرص باتشيكو علي الوقوف علي نقاط القوة والضعف ودراسة مازيمبي جيدا، قبل مواجهته الهامة بدوري الأبطال.

ومن المنتظر عرض اأبرز لقطات مباريات مازيمبي علي لاعبي بيراميدز بمحاضرة فيديو.

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موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

وتلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وتأهل فريق تي بي مازيمبي الكونغولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024 بعد غيابه عن منافسات البطولة لعامين متتاليين، 2022، و2023.

وغاب مازيمبي عن مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2022 بعد إقصائه على يد فريق أمازولو الجنوب إفريقي في دور الـ 32 للبطولة وتكرر الأمر في العام الماضي بعد توديعه البطولة من الدور ذاته على يد فريق فايبرس الأوغندي

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين ناديي بيراميدز وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

بيراميدز ينهي ترتيبات رحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

وانتهت إدارة نادي بيراميدز من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز، في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.

دوري أبطال أفريقيا، رفضت المحكمة الدولية الرياضية "كاس" طلب نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي الإفريقية 2022-2023، وذلك بسبب احتلال الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وقال بيراميدز أنه كان الأحق بالمشاركة في دوري الأبطال بدلا من الأهلي بسبب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

وأصدرت المحكمة الرياضية قرارا برفض الشكوى المقدمة من بيراميدز، والتأكيد على أن اتحاد الكرة المصري هو المسؤول عن تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اختيار الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في موسم 2022 / 2023، بالنظر إلى نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري، بعدما طلب الاتحاد الإفريقي تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية لهذا الموسم قبل انتهاء الموسم السابق له.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد اتفق مع الأندية قبل بداية موسم 2022 - 2023 على الاحتكام إلى نتائج الدور الأول حال طلب الكاف تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية قبل انتهاء منافسات الدوري المصري، وتحديد المراكز النهائية لبطولة.

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.