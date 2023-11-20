الصين تعلن دعمها للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن بلاده تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

موقف الصين من القضية الفلسطينية وحل الدولتين

وقال وزير الخارجية الصيني في حديثه:" إن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية لبذل الجهود في سبيل سرعة إنهاء حرب غزة"، وأكد رفض بكين التشريد أو التهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشار وانج يي إلى أن أي حل للوضع الراهن يجب ألا ينحرف عن حل الدولتين.

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، بدأت اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج يي فى بكين.

ومن جانبه قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بـ وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا اليوم في العاصمة الصينية بكين، مع كل من هان تشنج نائب الرئيس الصيني وانج يي وزير الخارجية.

وتأتي تلك اللقاءات في أولى محطات جولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.

وزير الخارجية، فيتو

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن وزراء الخارجية أعضاء اللجنة حرصوا خلال الاجتماع على نقل الموقف الموحد والجماعي للدول العربية والإسلامية أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، فضلًا عن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين في غزة المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي من قصف وقتل جماعي وحصار، والرفض القاطع كذلك لكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء الخارجية أكدوا على الدور الهام الذي تضطلع به الصين دوليًا، لاسيما لكونها عضو دائم في مجلس الأمن وتترأس أعمال المجلس خلال الشهر الجاري، والتطلع لتنسيق الجهود المشتركة تجاه وقف هذه الحرب، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، منوهين لضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبيها.