سامح شكري: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر

أخبار غزة الآن، قال سامح شكري وزير الخارجية: "هناك مسئولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وأن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع".

وأضاف: "الموقف المصري والعربي القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة كان بمثابة خط أحمر، تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم".

جاء ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية التى تعقد اليوم الإثنين فى العاصمة الصينية بكين بقيادة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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محاسبة الاحتلال

فيما أوضحت وزارة الخارجية السعودية، أن "الجولة تأتي لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة".

كما أضافت في بيان، أن الجولة تهدف أيضا إلى تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة، فضلًا عن الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

تحرك دولي

وتعمل تلك اللجنة على بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، التي اشتعلت في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص.

أما على الجانب الفلسطيني، فأدت الغارات الإسرائيلية والقصف العنيف على كامل القطاع المكتظ بالسكان إلى استشهاد أكثر من 12300 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية

وكانت قمة الدول العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي في الرياض، قد دعت إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، محملين إسرائيل مسؤولية احتمال توسع نطاق الحرب.

كما قررت كسر الحصار المفروض على القطاع الذي يؤوي نحو 2.4 فلسطيني، وفرض إدخال مساعدات إنسانية تشمل الوقود على الفور، فضلا عن دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.

كذلك، دانت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، أو خارج القطاع والضفة الغربية والقدس، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف الهجوم الإسرائيلي المستمر بلا هوادة.

يشار إلى أن الحرب على غزة دخلت شهرها الثاني، وسط توقعات باستمرارها أشهرًا أخرى بعد، وسط تعنت إسرائيل ورفضها الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو حتى هدنة إنسانية.