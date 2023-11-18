مصر للطيران تطرح تخفيضات 25% على رحلاتها المباشرة إلى الصين

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، عن إضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين «القاهرة / شنغهاي» بالصين والتى انطلقت أولى رحلاته بطائرة طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

خطة مصر للتوسع في دول اسيا

وتتطلع مصرللطيران_الناقل الوطني إلي زيادة تواجدها فى السوق الأسيوي والذى يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة وسيحقق هذا مردودًا إيجابيًا في ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الأسيوية الوافدة لمصر.



Advertisements

رحلات شركة مصر للطيران الي الصين

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشغل 13 رحلة أسبوعية إلي كلٍ من بكين وهانزو وجوانزو بالصين، وبإضافة شنغهاي ستصل عدد الرحلات التى تسيرها الشركة إلى الصين 16 رحلة أسبوعية.

ويأتي ذلك إنطلاقا من رؤية استراتيجية طويلة المدى تنتهجها مصرللطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني والتى تعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر وتقدم لهم أفضل الخدمات سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة أو من خلال النقاط التي يغطيها تحالف ستار العالمى، حيث بلغت عدد النقاط المباشرة التى تصل إليها الشركة أكثر من 72 نقطة حول العالم بعد إضافة عدد من النقاط مؤخرًا في أسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التي سوف تفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استهداف أسواق جديدة لتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول العالم.

تخفيضات شركة كصر للطيران علي رحلات الصين

ويعتبر افتتاح خط شنغهاى فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران فى قارة أسيا ويعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولي للربط بين الشرق والغرب.

جدير بالذكر أنه تقرر منح تخفيض قدره 25% علي رحلات مصر للطيران من القاهرة إلي شنغهاي حتى 30 نوفمبر 2023.