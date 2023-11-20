الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير خارجية الصين: غزة تعيش كارثة إنسانية، وسنعمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن بلاده تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط، داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل" لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية التي تعقد اليوم الإثنين في العاصمة الصينية بكين بقيادة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

كارثة إنسانية تتكشف في غزة

قال وانج: "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في  غزة  سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".

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وشدد على أن "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".

تهجير الفلسطينيين خط أحمر

ومن جانبه، أكد  سامح شكري وزير الخارجية: "هناك مسئولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وأن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع".

وأضاف: "الموقف المصري والعربي القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة كان بمثابة خط أحمر، تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم".

القمة العربية الإسلامية

ووصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية اليوم الإثنين إلى العاصمة الصينية بكين بقيادة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويشارك في اللجنة أيضا وزراء الخارجية الأردني والفلسطيني والمصري وأمين منظمة التعاون الإسلامي.

محاسبة الاحتلال

فيما أوضحت وزارة الخارجية السعودية، أن "الجولة تأتي لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة".

كما أضافت في بيان، أن الجولة تهدف أيضا إلى تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة، فضلًا عن الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

تحرك دولي

وتعمل تلك اللجنة على بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، التي اشتعلت في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص.

أما على الجانب الفلسطيني، فأدت الغارات الإسرائيلية والقصف العنيف على كامل القطاع المكتظ بالسكان إلى استشهاد أكثر من 12300 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية

وكانت قمة الدول العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي في الرياض، قد دعت إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، محملين إسرائيل مسؤولية احتمال توسع نطاق الحرب.

كما قررت كسر الحصار المفروض على القطاع الذي يؤوي نحو 2.4 فلسطيني، وفرض إدخال مساعدات إنسانية تشمل الوقود على الفور، فضلا عن دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.

كذلك، دانت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، أو خارج القطاع والضفة الغربية والقدس، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف الهجوم الإسرائيلي المستمر بلا هوادة.

يشار إلى أن الحرب على غزة دخلت شهرها الثاني، وسط توقعات باستمرارها أشهرًا أخرى بعد، وسط تعنت إسرائيل ورفضها الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو حتى هدنة إنسانية. 

سامح شكري: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر

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