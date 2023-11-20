محافظ الإسماعيلية: 608.65 مليون دولار قيمة صادرات الإسماعيلية خلال 2023

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية للمحافظة منذ بداية يناير ٢٠٢٣ وحتى أكتوبر الماضي قد بلغت ما يقرب من ٢١.٧٢٨ مليون طن من الخضر والفواكه، والمحاصيل الحقلية، بقيمة حوالي ٣٠٨.٦٥ مليون دولار.

كمية تصدير المحاصيل

وأشار المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر نحو ١٧١.١٢٠ طن، بقيمة مالية تصل إلى ٢٥١٠٩٥.٧ دولار.

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كمية الفاكهة المصدرة

كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة حوالي ٩١.٩٦ طن، بقيمة مالية تقارب ٧٦٣٤٨.٧٤ دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى ٣٦٥٩.٩ طن، بقيمة تجاوزت ٢٤.٧٦ مليون دولار، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي ٣٩٢٣.٠٢ طن وبقيمة إجمالية ٢٥.٠٨٨ مليون دولار.

الدول التي تم تصدير المحاصيل لديها

وأوضح أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عددًا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي ٢٢١٤ شهادة، منهم ٢١٣ شهادة فقط خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣.

ومن جهة أخرى كان قد ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين؛ وذلك لمناقشة وحل مشاكل المزارعين.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام فرع البنك الزراعي المصري، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الزراعة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية والري لغرب وشرق القناة، رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي، ممثل هيئة تحسين الأراضي، مدير عام المراقبة والتعاون الزراعي، ومدير عام الشئون القانونية للمحافظة، مديري الإدارات الزراعية، والجهات المعنية بالاجتماع.

إشادة بقرار تشكيل المجلس

بدأ الاجتماع باشادة نقيب الفلاحين بالمحافظة بقرار محافظ الإسماعيلية بإنشاء المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين لما له من أثر طيب في نفوس المزارعين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، عرض نقيب الفلاحين بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم صرف الأسمدة أولًا بأول.

تدقيق بيانات الفلاحين

ووجه "بشارة" الإدارات الزراعية بكافة مراكز ومدن الإسماعيلية بتدقيق بيانات الفلاحين الصادر لهم كارت الفلاح تلافيًا لمشاكل عدم صرف الأسمدة للمزارعين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشاكل المزارعين والخاصة بري الأراضي الزراعية ومشاكل انتظام المنوبات بكافة الأراضي المزروعة وخاصة المناطق المزروعة بالقمح.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي أنه لايوجد أية مشاكل في انتظام المنوبات حاليًا وفي حال وجود مشاكل في انتظام المنوبات سيتم حلها سريعًا.

وناقش الاجتماع مشاكل مصرف المنطقة الصناعية بأبو خليفة.

تشكيل لجنة لبحث مشاكل الصرف الزراعي

ووجه بشارة بتشكيل لجنة من مديريات الزراعة والري والصرف الزراعي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مع بحوث الصرف لبحث ودراسة الحلول المناسبة لمصرف المنطقة الصناعية بأبو خليفة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بمتابعة كلًا من مصرف قرية الكفاح ومصرف أبو طفيلة لحل مشاكلهم بشكل جذري. وكذلك وجه بشارة مديرية الزراعة بإقامة ندوات توعية للمزارعين والخاصة بالطرق البديلة لتسطير الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح؛ من أجل تحسين التربة وزيادة إنتاجها.

وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة مشاكل الأراضي الزراعية والمزارعين وعدم حصولهم على الأسمدة من قبل الإدارات الزراعية بالمحافظة.

وأوضح بشارة أنه لابد من حوكمة الوضع من قبل الطرفين الدولة والمواطن، ويجب علي المزارعين الالتزام بالقوانين واللوائح وتصحيح أوضاعهم القانونية من أجل الحصول على الأسمدة.