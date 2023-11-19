استمرار فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود في الإسماعيلية (صور)

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب إقامة فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود" في محافظة الإسماعيلية، حيث تقام الفعاليات في مكتبة مصر العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الهدف والمستهدف من البرنامج

ويستهدف التدريب السيدات في الفئة العمرية من ٢٢ إلى ٥٠ عاما من العاملين بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني https://app-form.nta.eg/wlg؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعزيز المرأة المصرية وتأهيلها للعمل السياسي.

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جانب من اللقاء، فيتو

وذلك من خلال تنظيم برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع، امتدادًا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية في بناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية كنصف المجتمع مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بالمحافظة وتولي العديد منهن القيادة في عدة مجالات؛ إيمانًا بدورهن الهام، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

جانب من اللقاء، فيتو

المهارات الإدارية والتطوير

ومن الجدير ذكره، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، يقدم حزمة تدريبات متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية، ويذكر أن مدة الدورة التدريبة ٣ أسابيع على مدار ٤ ساعات يوميًا.

دعم السيدات المصريات

ومن جانبه أكد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية على دعم الدولة والقيادة السياسية للمرأة المصرية ودورها الأساسي في تنمية الأسرة المصرية، فهي عماد الأسرة وأساس المجتمع فهي التي ترعى وتنشئ جيلًا مثقفًا واعٍ منتمٍ للهُوية المصرية ومحبًّا لوطنه، فالمرأة هي نصف المجتمع والقادرة على تغيير جيلًا كاملًا إن أرادت.

جانب من اللقاء، فيتو

وأضاف خلال حضورة للقاء على أن البرنامج يُعدُّ من أهم توجهات القيادة السياسية وأنه أول خطوات تَقلُّد المناصب القيادية للرجال والنساء.

مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من تطبيق التدريب في ١٦ محافظة أخرى ونقل خبراتهم التدريبية للوصول لأفضل النتائج.

وخلال اللقاء، أكد السكرتير المساعد على أنه تم التنسيق المُسبق بين جهات العمل الرسمية والقائمين على المبادرة؛ حتى لا تتعارض مع مسؤولياتهم تجاه جهة عملهم الأساسية، مشيرًا إلى وضع قواعد صارمة للحضور، كما أنه سيتم تحديد موعدين للتدريب (فترة صباحية وفترة مسائية) كلٍّ على حسب مسؤولية عمله.