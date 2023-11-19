رئيس مياه القناة: انتشار كامل لسيارات شفط الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن أنتشار كامل لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر قد تحدث.

إعلان حالة الطوارئ

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، عن إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات في المواقع الهامة، مؤكدًا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، بالإضافة الي المتابعة علي شبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والمحطات الرفع، مستوى في قطاعات ومناطق إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

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جانب من انتشار السيارات، فيتو

جانب من انتشار السيارات، فيتو

جاهزية جميع المحطات

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب القناة، انه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها.

جانب من انتشار السيارات، فيتو

جانب من انتشار السيارات، فيتو

بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

إجراء تجارب عملية

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة الي المتابعة المستمرة من عمل جميع المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.



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