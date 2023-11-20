الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

دولة عربية ترسل أول مستشفى ميداني إلى غزة منذ بدء عدوان الاحتلال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلًا عن مسؤولين فلسطينيين، بوصول أول مستشفى ميداني أردني إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

تجهيزات المستشفى الميداني

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني دخلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة.

وأضافت القناة الأردنية أن المستشفى الميداني الأردني (2) هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

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وفدا طبيا أردنيا مكونا من 50 طبيبا

ولفتت إلى أن وفدا طبيا أردنيا مكونا من 50 طبيبا سيعملون على تشغيل المستشفى.

وعلى الجانب الأخر  ذكر رئيس  مجلس النواب الأردني،  أحمد الصفدي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين،  أنه سيتم  عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية، وذلك يوم الأحد القادم.

الأردن يراجع الاتفاقات مع إسرائيل 

وأفادت وسائل إعلام أردنية أن الاجتماع  يضم وزير الطاقة صالح الخرابشة، وذلك من أجل  مراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.

الوضع بشأن اتفاقية الغاز

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني:" أن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر، مؤكدا أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

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