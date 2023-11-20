الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ما بين النفي والتأكيد، حقيقة الهدنة المحتملة لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الأسرى المدنيين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

تزايد في الأيام الأخيرة الحديث عن اقتراب حركة حماس وإسرائيل من إبرام صفقة تبادل أسرى مدنيين، تشمل أمورا أخرى مثل وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات، لكن لا إعلان رسميا حتى الآن بهذا الشأن.

 ومن جانبها ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس توصلت لاتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال من المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

 تطبيق الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية 

وقالت إنه جرى الاتفاق على إطلاق سراح 50 محتجزا، موضحة أن  مراقبة جوية ستتابع الحركة على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة والتي تهدف أيضا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية.

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ولكن في الوقت ذاته نفى البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق، أما شبكة "سي إن إن" الأمريكية فقد نقلت عن مصادر لم تكشفها أن أبرز بنود الصفقة التي قالت إنها "محتملة" حتى الآن.

وقالت إن البنود هي:

وقف مؤقت للقتال لمدة 4 إلى 5 أيام.
يجري إطلاق سراح 50 أسيرا بشكل تدريجي على مدار الـ 5 أيام، وهو مطلب أساسي لحماس.
المساعدات لا تزال تمثل معضلة فحماس تريد 500 شاحنة يوميا، أي نفس كمية الإمدادات قبل الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وهناك اقتراح بإدخال 200 شاحنة يوميا، بحسب المعلومات المتوفرة من جهات مطلعة على التفاوض.

بداية المفاوضات بين حماس واسرائيل

وبدأت المفاوضات المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن بعد أسابيع قليلة على اندلاع الحرب، وفقا ما تم نشره علنيا، لكن تلك المفاوضات كانت تستثني العسكريين الإسرائيليين.

وكانت حركة حماس شنت هجوما مباغت وغير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأسرت خلال أكثر من 200 إسرائيلي، كما أسرت فصائل فلسطينية عددا آخر من الإسرائيليين.

ومع اندلاع الحرب، قالت حركة حماس إن نحو 60 أسيرا إسرائيليا قتلوا في الغارات الجوية على قطاع غزة المحاصر والفقير.

لكن في الأيام الأخيرة، بدأت تظهر ملامح صفقة تبادل بين الطرفين، تركز على إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مدنيين، من النساء والأطفال، مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، تحتجز بعضهم منذ سنوات طويلة.

وفوق ذلك كله، هناك حديث عن هدنة من 3 إلى 5 أيام، وفق التسريبات الصحفية، إلى جانب إدخال عدد كبير من شاحنات المساعدات إلى غزة.

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأحد إن أهم النقاط العالقة التي تعرقل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات من المحتجزين لدى حركة حماس أصبحت الآن "بسيطة للغاية"، مضيفا  في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"  الاخبارية أن هذه الأمور في الأساس هي  عملية ولوجستية 

 حماس تحسم أمر مفاوضات الأسرى 

ولم تقل حماس رسميا إلى أين وصلت المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، وفي المقابل،  تتحدث في الأيام الأخيرة عن عرقلة إسرائيلية للاتفاق.

وفجر اليوم الإثنين، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في بيان: "لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام منسوبًا لمصادر في حماس بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ اليوم". 

في مؤتمر صحفي عقده في بيروت مساء أمس  الأحد، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الذي يعطل أي اتفاق خاص بإطلاق سراح الأسرى.

وقبل ذلك بأيام، قال مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين إن لدى حركته شروطا واضحة بخصوص صفقة التبادل، لكنه نتنياهو هو الذي يعرقل كل شيء.

 

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حماس إسرائيل الهدنة الولايات المتحدة إطلاق النار في غزة حماس وإسرائيل

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