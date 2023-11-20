الإثنين 20 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير علاقات دولية: الاحتلال يسعى لتهجير سكان غزة للجنوب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 غزة ، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إن دخول إسرائيل إلى مناطق العمق الاستراتيجي لقطاع غزة، كان هدفا إسرائيليا، من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة.

وأضاف فهمي أن الخسائر فادحة بالنسبة للإسرائيليين، ولكن هدف قوات الاحتلال الآن فرض مناطق عازلة ومناطق آمنة في الشمال عن طريق زحزحة الفلسطينيين وتهجيرهم للجنوب وهذا الأمر لم يتم حتى الآن.

وأشار فهمي، إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحارب في مدينة غزة معقل المقاومة الفلسطينية، وهو الهدف الرئيسي للاحتلال السيطرة على مدينة غزة بالكامل.

وأوضح أن الحرب مستمرة وأن انتهاءها خلال أسبوع أو عشرة أيام غير واقعي، لأن هناك مفاوضات حول الأسرى.

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ويذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بـ وزارة الخارجية، كان قد قال إن سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا في العاصمة الصينية بكين، مع كل من هان تشنج نائب الرئيس الصيني وانج يي وزير الخارجية.

وتأتي تلك اللقاءات في أولى محطات جولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن وزراء الخارجية أعضاء اللجنة حرصوا خلال الاجتماع على نقل الموقف الموحد والجماعي للدول العربية والإسلامية أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، فضلًا عن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين في غزة المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي من قصف وقتل جماعي وحصار، والرفض القاطع كذلك لكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.

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غزة العدوان الإسرائيلي ضحايا العدوان القانون الدولي المقاومة الفلسطينية

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